Η αντιπαλότητα ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ αποτελεί μία από τις πιο ιστορικές και έντονες κόντρες του ελληνικού μπάσκετ. Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης δεν είναι απλώς μια αναμέτρηση δύο ομάδων, αλλά μια σύγκρουση με τεράστια συναισθηματική φόρτιση και ξεχωριστή σημασία για τους φιλάθλους και των δύο συλλόγων.

Ιδιαίτερα κατά τη δεκαετία του '80 και του '90, όταν ο Άρης κυριάρχησε στην Ελλάδα και ο ΠΑΟΚ δημιούργησε τη δική του σπουδαία ομάδα, οι μεταξύ τους αναμετρήσεις απέκτησαν ευρωπαϊκή αίγλη και έγραψαν μερικές από τις πιο αξέχαστες σελίδες στην ιστορία του αθλήματος.

Γουόλτερ Μπέρι: Ο θρύλος του NBA που φόρεσε και τις δύο φανέλες

Ο Γουόλτερ Μπέρι είχε την ιδιαιτερότητα να φορέσει τις φανέλες και των δύο μεγάλων ομάδων της Θεσσαλονίκης. Η πρώτη του παρουσία στην πόλη ήταν με τον Άρη, το 1991, πριν μετακομίσει στον ΠΑΟΚ, όπου αγωνίστηκε τις περιόδους 1993-94 και 1998-99. Με το πέρασμά του και από τις δύο ομάδες, ο Αμερικανός φόργουορντ συνδέθηκε με την ιστορία των ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, αποτελώντας μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις παικτών που έζησαν και τις δύο πλευρές της μεγάλης μπασκετικής αντιπαλότητας.

Ο Γουόλτερ Μπέρι υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες που φόρεσαν τη φανέλα του ΠΑΟΚ τη δεκαετία του ’90. Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ είχε προηγουμένως αγωνιστεί στο NBA με τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, Σαν Αντόνιο Σπερς, Νιου Τζέρσι Νετς και Χιούστον Ρόκετς, πριν έρθει στην Ελλάδα.

Η παρουσία του συνδέθηκε με μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές επιτυχίες του Δικεφάλου, την κατάκτηση του Κυπέλλου Κόρατς το 1994. Ξεχώρισε για την επιθετική του ικανότητα, τη δύναμη κοντά στο καλάθι και την προσωπικότητά του. Στα ντέρμπι με τον Άρη αποτέλεσε ένα από τα μεγάλα επιθετικά όπλα του ΠΑΟΚ, με χαρακτηριστική εμφάνιση τους 21 πόντους στη νίκη με 86-56 στις 26 Μαρτίου 1994.

Πέτζα Στογιάκοβιτς: Από τον ΠΑΟΚ στην κορυφή του παγκόσμιου μπάσκετ

Ο Πρέντραγκ «Πέτζα» Στογιάκοβιτς αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες μορφές στην ιστορία του ΠΑΟΚ και έναν από τους κορυφαίους Ευρωπαίους σουτέρ που αγωνίστηκαν ποτέ στο NBA. Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στον Δικέφαλο, όπου αγωνίστηκε από το 1994 έως το 1998, πριν μετακομίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη συνέχεια έγραψε σπουδαία ιστορία στο NBA με τους Σακραμέντο Κινγκς, Ιντιάνα Πέισερς, Νιου Ορλίνς Χόρνετς, Τορόντο Ράπτορς και Ντάλας Μάβερικς.

Με τη φανέλα του ΠΑΟΚ ξεχώρισε για το εξαιρετικό του σουτ, την τεχνική του κατάρτιση και την ωριμότητά του παρά το νεαρό της ηλικίας του. Στα ντέρμπι απέναντι στον Άρη αποτέλεσε σημαντικό όπλο της ομάδας, ενώ η παρουσία του συνέπεσε με μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική περίοδο για τον Δικέφαλο. Η μετέπειτα πορεία του, με τρεις συμμετοχές σε All-Star Game και την κατάκτηση του πρωταθλήματος NBA το 2011 με τους Μάβερικς, επιβεβαίωσε το τεράστιο ταλέντο που είχε φανεί από τα πρώτα του βήματα στη Θεσσαλονίκη.

Ρόουλ Μάρσαλ: Ο παίκτης που «εκτέλεσε» τον Άρη στον μικρό τελικό του 2011

Ο Ρόουλ Μάρσαλ ήταν ένας Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ που αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ την περίοδο 2010-11. Πριν από την παρουσία του στην Ελλάδα, είχε περάσει από το NBA και τους Ντάλας Μάβερικς, αποκτώντας εμπειρίες στο υψηλότερο επίπεδο του παγκόσμιου μπάσκετ. Ήταν ένας αθλητικός και εκρηκτικός παίκτης, με έφεση στο σκοράρισμα και ικανότητα να δημιουργεί προσωπικές φάσεις.

Άφησε το δικό του αποτύπωμα στα ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, με κορυφαία στιγμή την αναμέτρηση της 8ης Ιουνίου 2011 απέναντι στον Άρη. Στον πέμπτο μικρό τελικό του πρωταθλήματος, όπου ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 63-56, ο Μάρσαλ σημείωσε 20 πόντους και ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του.

Ρόι Τάρπλεϊ: Όταν η ποιότητα του NBA συνάντησε τον «Αυτοκράτορα»

Ο Ρόι Τάρπλεϊ ήταν ένας από τους πιο εντυπωσιακούς Αμερικανούς ψηλούς που πέρασαν από τα ευρωπαϊκά γήπεδα. Με σημαντική καριέρα στο NBA και τους Ντάλας Μάβερικς, είχε αναδειχθεί κορυφαίος έκτος παίκτης της λίγκας τη σεζόν 1987-88. Ο Αμερικανός σέντερ/πάουερ φόργουορντ διέθετε εξαιρετικά σωματικά προσόντα, δύναμη κοντά στο καλάθι και μεγάλη ικανότητα στο ριμπάουντ, στοιχεία που τον έκαναν να ξεχωρίζει σε κάθε διοργάνωση.

Τη σεζόν 1992-93 φόρεσε τη φανέλα του Άρη και πραγματοποίησε εντυπωσιακές εμφανίσεις στο ευρωπαϊκό Κύπελλο. Οι αριθμοί του ήταν ενδεικτικοί της κυριαρχίας του, καθώς είχε 25,6 πόντους και 14,9 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 14 αγώνες. Αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα επιθετικά όπλα της ομάδας και έναν παίκτη που μπορούσε να αλλάξει τις ισορροπίες ενός αγώνα, προσφέροντας στον Άρη ποιότητα επιπέδου NBA.

Η παρουσία του στα ντέρμπι απέναντι στον ΠΑΟΚ πρόσθεσε ακόμη μεγαλύτερη λάμψη στις αναμετρήσεις των δύο ομάδων, με τον ίδιο να αποτελεί ένα από τα μεγάλα όπλα του Άρη κάτω από το καλάθι.

Τσαρλς Σάκλεφορντ: Ο Αμερικανός που έγραψε ιστορία με τα «κιτρινόμαυρα»

Ο Τσαρλς Σάκλεφορντ ήταν ένας Αμερικανός σέντερ με σημαντική εμπειρία από το NBA, όπου αγωνίστηκε με τις φανέλες των Νιου Τζέρσι Νετς, Φιλαδέλφεια 76ερς, Μινεσότα Τίμπεργουλβς και Σάρλοτ Χόρνετς. Με ύψος 2,11 μ., αποτελούσε μια ιδιαίτερα δυναμική παρουσία κάτω από το καλάθι, με έφεση στα ριμπάουντ και δυνατότητα να προσφέρει λύσεις τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση.

Τη σεζόν 1996-97 αγωνίστηκε στον Άρη και αποτέλεσε βασικό μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Κύπελλο Κόρατς, προσφέροντας σημαντικές λύσεις στη φροντ λάιν. Στη συγκεκριμένη διοργάνωση είχε 12,6 πόντους και 10,3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του κοντά στο καλάθι. Η παρουσία του έχει ιδιαίτερη σημασία και για την ιστορία των ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, καθώς μετά τον Άρη αγωνίστηκε και στον ΠΑΟΚ, φορώντας τις φανέλες και των δύο ομάδων.

Πι Τζέι Τάκερ: Πριν το «δαχτυλίδι» στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης

Ο Πι Τζέι Τάκερ ξεκίνησε την επαγγελματική του διαδρομή στους Τορόντο Ράπτορς, όπου αγωνίστηκε τη σεζόν 2006-07, πριν συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη. Ήταν ένας φόργουορντ με εξαιρετική αθλητικότητα, ενέργεια, αμυντική προσήλωση και μεγάλη μαχητικότητα, χαρακτηριστικά που αποτέλεσαν το σήμα κατατεθέν του σε όλη του την πορεία.

Τη σεζόν 2010-11 φόρεσε τη φανέλα του Άρη. Στην ελληνική Α1 είχε 12,2 πόντους και 7,4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, ενώ στο EuroCup σημείωσε 14,9 πόντους και 7,2 ριμπάουντ ανά αγώνα. Στη συνέχεια επέστρεψε στο NBA, όπου πραγματοποίησε σπουδαία καριέρα με ομάδες όπως οι Φοίνιξ Σανς, Χιούστον Ρόκετς, Μιλγουόκι Μπακς και Μαϊάμι Χιτ, κατακτώντας μάλιστα το πρωτάθλημα το 2021 με τα «Ελάφια».

Πριν εξελιχθεί, όμως, σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους αμυντικούς του NBA, ο Πι Τζέι Τάκερ αποτέλεσε σημαντικό μέλος της ομάδας του Άρη και πήρε μέρος στην αντιπαλότητα με τον ΠΑΟΚ, ζώντας από κοντά την ένταση του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.