Οριστικά χωρίς τον κόσμο της η ΑΕΚ, στο εκτός έδρας ματς με την Καλαμάτα. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί το Σάββατο (21/11) στο γήπεδο της Νεάπολης. Παρ’ όλα αυτά, η ΠΑΕ Καλαμάτα δεν έδωσε εισιτήρια στους φιλοξενούμενους.

Οι «κιτρινόμαυροι» θέλησαν να ενημερώσουν τον κόσμο τους γι’ αυτό, τονίζοντας σε σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι, ενόψει του αυριανού εκτός έδρας αγώνα με την Καλαμάτα στο γήπεδο της Νεάπολης, με απόφαση της γηπεδούχου ομάδας, δικαίωμα εισόδου στις κερκίδες θα έχουν αποκλειστικά οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της ΠΑΕ Καλαμάτα, καθώς και οι φίλαθλοι της που έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον έναν εντός έδρας αγώνα της τη φετινή σεζόν και διαθέτουν το σχετικό αποδεικτικό εισιτηρίου.

Λυπούμεθα πολύ για τα ανωτέρω, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι για πολύ σοβαρούς λόγους ασφαλείας, να αποδεχτούμε την απόφαση. Έτσι, οι φίλαθλοί μας πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν δύνανται να μετακινηθούν πλησίον του γηπέδου, ούτε υπάρχει δυνατότητα προμήθειας εισιτηρίου και εισόδου τους στις κερκίδες, ενώ θα υπάρχουν και αυστηροί αστυνομικοί έλεγχοι».