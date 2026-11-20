Βαρύ χρηματικό πρόστιμο ύψους 15.000 ευρώ επιβλήθηκε στον Βίκο Ιωαννίνων από τον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ, για υβριστική συμπεριφορά φιλάθλου του στην αναμέτρηση με το Μαρούσι, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Παράλληλα, ο οπαδός που προχώρησε στη συγκεκριμένη ενέργεια τιμωρήθηκε με απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα για διάστημα δύο μηνών. Σύμφωνα με την απόφαση, ο φίλαθλος βρισκόταν στις θέσεις των courtside, ενώ η υβριστική συμπεριφορά καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης που διεξήχθη στις 15 Νοεμβρίου στο κλειστό «Σιδέρης Καραδήμας» των Ιωαννίνων.

Aναλυτικά η απόφαση του Αθλητικού Δικαστή του ΕΣΑΚΕ:

Επιβάλλει στην ομάδα ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΒΙΚΟΣ ΦΑΛΚΟΝΣ), χρηματική ποινή δεκαπέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ για την πειθαρχική παράβαση της υβριστικής συμπεριφοράς εκ μέρους φιλάθλου της, εβρισκόμενου στη Γ’ Ζώνη, κατά τη διάρκεια του αγώνα που διεξήχθη στις 15.11.2026 με τη ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΕ 1896).

32/20.11.2026 Φίλαθλο της ΒΙΚΟΣ ΦΑΛΚΟΝΣ

Επιβάλλει σε φίλαθλο της ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΒΙΚΟΣ ΦΑΛΚΟΝΣ), που καθόταν στις θέσεις courtside, προσωρινή απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα για δύο (2) μήνες, για το πειθαρχικό παράπτωμα της υβριστικής συμπεριφοράς, κατά τη διάρκεια του αγώνα που διεξήχθη την 15η.11.2026 στο γήπεδο Κ.Γ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ» με την ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΕ 1896).