Ακόμα μία εκπομπή που δεν χάνεται με καλεσμένο τον Χρήστο Σερέλη για όσα συνέβησαν στα ευρωπαϊκά παρκέ.

Ο Παναθηναϊκός πέρασε από την έδρα της Ζαλγκίρις σαν σίφουνας με 87-72 κι επέστρεψε με τον καλύτερο τρόπο στις νίκες, την ώρα που ο Ολυμπιακς υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης με το Euroleague Bring It On να είναι και για ακόμα μια Παρασκευή στις επάλξεις.

Ο Γιάννης Κουβόπουλος από το στούντιο του Onsports, ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου και ο Ηλίας Λαλιώτης σας μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ και όλες τις εξελίξεις από τη «δαβολοβδομάδα».

Σχόλιο από τον έμπειρο τεχνικό, Χρήστο Σερέλη που θα δώσει τη δική του οπτική για όσα συνέβησαν το τελευταίο τετραήμερο στα ευρωπαϊκά παρκέ.

Συντονιστείτε στις 23:30 ακριβώς….