Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει μια κακοδαιμονία το τελευταίο χρονικό διάστημα σε ό,τι αφορά τους τραυματισμούς, με τον Ντράγκαν Σάκοτα να χάνει πολλούς παίκτες και να ξεμένει από εναλλακτικές.

Επομένως, με δική του πρωτοβουλία η «Ένωση» βγαίνει στην αγορά για να ενισχύσει ποιοτικά το ρόστερ της και φαίνεται πως έχει βρει τον βασικό του στόχο, με τον οποίο παράλληλα θα ενισχύσει και τον Ελληνικό κορμό της ομάδας.

Λόγος γίνεται για τον Γιώργο Καλαϊτζάκη, ο οποίος τη φετινή σεζόν αγωνίζεται στον Προμηθέα. Η ΑΕΚ έχει ξεκινήσει διερευνητικές επαφές με την πλευρά του παίκτη, με τον Καλαϊτζάκη να εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο να φορέσει την κιτρινόμαυρη φανέλα.

Έτσι, ο Έλληνας άσος αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον Προμηθέα και είναι πολύ πιθανό να καταλήξει στην ΑΕΚ