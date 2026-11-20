Ο Παναθηναϊκός επικράτησε άνετα της Ζαλγκίρις στη «Zalgirio Arena» με 87-72 έχοντας σε φανταστική ημέρα των Χέιζ Ντέιβις, ενώ στην 4η περίοδο που η μπάλα έκαιγε, ο Ναν βγήκε μπροστά και καθάρισε, σκοράροντας 14 από τους 21 πόντους του συνολικά στο τέταρτο δεκάλεπτο.

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε μετά την νίκη του Παναθηναϊκού στη Λιθουανία μίλησε στο Basketnews και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον ρόλο του στην ομάδα, στο κλίμα που επικρατεί στα αποδυτήρια των «Πράσινων» αλλά και στις δυνατότητες της ομάδας.

Για τον ρόλο του στον Παναθηναϊκό: “Προσπαθώ να ενταχθώ στην ομάδα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Προσπαθώ να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου όσο περισσότερο μπορώ και να διαβάζω τι συμβαίνει στο παρκέ. Έχουμε τόσους πολλούς παίκτες που είναι ικανοί στην επίθεση, οπότε προσπαθώ να μην ανησυχώ τόσο πολύ για το σκοράρισμα. Το θέμα είναι περισσότερο να διαβάζω το παιχνίδι, να παίρνω τις σωστές αποφάσεις στο γήπεδο και, τελικά, να προσπαθώ να φτάσουμε στη νίκη”.

Για τη σύγκριση ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ρεάλ: “Δεν νομίζω ότι μπορούν να γίνουν συγκρίσεις. Κάθε ομάδα, κάθε σύλλογος στην EuroLeague είναι εντελώς διαφορετικός. Η νοοτροπία είναι διαφορετική, η κουλτούρα είναι διαφορετική. Με τον δικό του τρόπο, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να εξελιχθεί σε έναν μεγάλο και σπουδαίο σύλλογο. Τώρα ξεκινάμε να χτίζουμε. Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Πιστεύω ότι το περιβάλλον που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι σίγουρα καλύτερο από αυτό των περισσότερων ομάδων στην Ευρώπη. Οπότε, θεωρώ ότι είμαστε στον σωστό δρόμο. Είμαστε σε καλό δρόμο.

Κάνουν εξαιρετική δουλειά στη φροντίδα των παικτών. Έχουμε πολλούς φυσικοθεραπευτές που μας προσέχουν και γενικά παρέχεται μεγάλη φροντίδα. Πιστεύω ότι βαδίζουμε προς το να γίνουμε ένας από τους κορυφαίους συλλόγους στην Ευρώπη”.

Για την πρόσφατη δήλωση πως ο Παναθηναϊκός θα κέρδιζε ομάδες του ΝΒΑ: “Διαθέτουμε ένα ρόστερ με σπουδαίους παίκτες. Οι περισσότεροι από τα παιδιά εδώ έχουν αγωνιστεί στο NBA ή συγκαταλέγονται στους κορυφαίους παίκτες στην Ευρώπη. Μου έκαναν, όπως ήταν φυσικό, την ερώτηση που μου κάνουν πάντα: αν μπορούμε να ανταγωνιστούμε τις ομάδες του NBA. Κι απάντησα ότι σίγουρα μπορούμε να τα βάλουμε με ορισμένες από αυτές. Δεν λέω ότι θα πάμε εκεί, θα βγούμε πρώτοι, θα κερδίσουμε τα playoffs και όλα τα υπόλοιπα, αλλά πιστεύω ακράδαντα ότι μπορούμε να κερδίσουμε μερικές ομάδες, γιατί έχουμε το ταλέντο για να το κάνουμε. Και δεν είχα κάποια συγκεκριμένη ομάδα στο μυαλό μου. Απλά πιστεύω πως, αν το εξετάσεις, σίγουρα μπορούμε να τα βάλουμε με μερικές ομάδες. Το μπάσκετ στην Ευρώπη διαφέρει από αυτό του NBA.

Πιστεύω ότι αν ελέγξουμε τον ρυθμό του αγώνα… ξέρετε, σε ένα παιχνίδι μπάσκετ οι πιθανότητες είναι 50-50. Υπάρχουν ομάδες από τις χαμηλότερες θέσεις που μπορούν να κερδίσουν κορυφαίες ομάδες, όπως και ομάδες της EuroLeague που μπορούν να νικήσουν ομάδες του NBA. Είναι μπάσκετ. Στο τέλος της ημέρας, όλα μπορούν να συμβούν. Όταν παρακολουθείς το Παγκόσμιο Κύπελλο, το EuroBasket ή διοργανώσεις αυτού του επιπέδου, συχνά δεν κερδίζει η ομάδα που θεωρούσες φαβορί, σωστά; Επομένως, κάθε ομάδα είναι επικίνδυνη σε αυτό το επίπεδο, και όλοι εμείς παίζουμε μπάσκετ εδώ και τόσα χρόνια. Πιστεύω ότι η εμπειρία μπορεί σίγουρα να λειτουργήσει υπέρ μας”.