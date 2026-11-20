Ας ξεκινήσουμε από τα σοβαρά…

Ο Παναθηναϊκός έκανε το χρέος του χθες το βράδυ στο Κάουνας και το έκανε με τον καλύτερο τρόπο. Βρήκε τον τρόπο να σηκώσει κεφάλι και να αντιδράσει, μετά τη χαμένη ευκαιρία στη Μπολόνια και την αναμέτρηση κόντρα στην Βίρτους.

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς όχι μόνο κατάφερε να πατήσει στα πόδια της και να βγάλει αντίδραση, αλλά την ίδια ώρα κατάφερε να δείξει και ένα σημαντικό μέρος των πραγματικών της δυνατοτήτων. Για να μην προτρέξουμε και για να μη βγουν λάθος συμπεράσματα και παρεξηγηθούμε. Όχι, τα προβλήματα ούτε λύθηκαν, αλλά ούτε εξαφανίστηκαν. Όμως παίκτες πολύ κομβικοί του «τριφυλλιού» βγήκαν μπροστά, έκαναν αυτό που πρέπει να κάνουν από την ημέρα που αποκτήθηκαν και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έδειξε να προχωρά σε μια πιο φυσιολογική διαχείριση του ρόστερ που «κούμπωνε» με το χθεσινό παιχνίδι. Με τον Σέρβο μάλιστα να ανακατεύει συνεχώς την τράπουλα. Από την πεντάδα, όπου για πρώτη φορά βρέθηκαν μαζί Φρνασίσκο, Χέιζ, Μπόνγκα, Γιαμπουσέλε και Φαλ, σε ένα πολύ υψηλό σχήμα, μέχρι τις «κοντές» πεντάδας που θύμιζαν και κάτι από 2024, με τους Γκραντ, Σλούκα και Ναν.

Και εξηγούμαστε…

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο συνεχίζει να είναι μακριά από τον καλό του εαυτό. Προσωπικά, θα ξαναπώ. Απόλυτα φυσιολογικό. Είναι ένας σούπερ παίκτης ο οποίος ήρθε στον Παναθηναϊκό για να κάνει κάτι τελείως διαφορετικό από ότι έκανε στις προηγούμενες ομάδες του. Ο Φρανσίσκο θέλει χρόνο για να μπορέσει να κατανοήσει πλήρως το τι του ζητά ο Ομπράντοβιτς και ο Παναθηναϊκός και να μπορέσει να «δέσει» με την υπόλοιπη ομάδα του «τριφυλλιού». Την ίδια ώρα το άλλο θέμα του «τριφυλλιού» έχει να κάνει με το «5». Αυτή τη φορά, όμως, ο «Ζοτς» έριξε στο παρκέ και του Μουστάφα Φαλ (και ελέω Βαλαντσιούνας) και ο Γάλλος δεν ήταν απλά καλός, ήταν κομβικός και συνέβαλλε τα μέγιστα στην εξαιρετική αντιμετώπιση του Λιθουανού σέντερ.

Την ίδια ώρα ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ήταν ένας ακόμα παίκτης που έκανε τη διαφορά. Ο Ισπανός μπορεί να πάτησε παρκέ για πρώτη φορά 1:34 πριν από το τέλος της τρίτης περιόδου (με το σκορ στο 55-54) και να αγωνίστηκε συνολικά για 11:34 (δεν ξαναβγήκε ποτέ) αλλά ήταν κάτι περισσότερο από καταλυτικός. Ο Ισπανός «έδεσε» την άμυνα, βοήθησε πάρα πολύ στα ριμπάουντ, «κατεβάζοντας» 5 και έδωσε πάρα πολλές βοήθειες στους συμπαίκτες του.

Οι «κολώνες» όμως του Παναθηναϊκού στη χθεσινή αναμέτρηση ήταν οι γνωστοί… άγνωστοι. Κώστας Σλούκας, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Κέντρικ Ναν. Οι τρεις εκ των κορυφαίων παικτών της Ευρώπης, ανέλαβαν να πάρουν τον Παναθηναϊκό στις πλάτες τους και έβγαλαν ασπροπρόσωπο τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Σλούκας αγωνίστηκε για 19:07, είχε 8 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ πραγματοποιώντας την καλύτερή του εμφάνιση για φέτος. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού έκανε τα πάντα στο να οργανώσει και να «νοικοκυρέψει» το παιχνίδι της ομάδας, δείχνοντας πως παίζεται η θέση και παράλληλα δε σταμάτησε να είναι στο πλευρό του Σιλβέν Φρανσίσκο για να τον βοηθάει και να τον «καθοδηγεί».

Νάιτελ Χέιζ-Ντέιβις. Για ένα ακόμα παιχνίδι ο Αμερικανός ήταν… απόλυτος. Εξαιρετικός στις αποφάσεις του σε άμυνα και επίθεση, τελείωσε τον αγώνα με 20 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ και ήταν ο παίκτης που από το ξεκίνημα του αγώνα φρόντισε να δώσει τον τόνο και να θέσει τις βάσεις για την εξέλιξη του παιχνιδιού.

Και φυσικά Κέντρικ Ναν. Ο κορυφαίος παίκτης της Ευρώπης. Ο Ναν, κόντρα στα λεγόμενα διάφορων γραφικών αποδεικνύει κάθε μέρα και περισσότερο πως όχι μόνο δεν έχει πρόβλημα με τον Ομπράντοβιτς, με τον Χέιζ, με τον Φρανσίσκο, αλλά είναι ο πιο σοβαρός και σταθερός παίκτης της ομάδας, προσπαθώντας παράλληλα να βάλει και τους νέους στο… κόλπο. Ο Αμερικανός αγωνίστηκε για 22:42 και είχε 21 πόντους, σκοράροντας τους 14 στην τελευταία περίοδο. Έχοντας 4/5 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 1/1 βολή, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Πλέον, ο Παναθηναϊκός είναι στο 9-4 αλλά δεν προλαβαίνει να πάρει… ανάσα, μιας και επιστρέφει νωρίς το απόγευμα στην Ελλάδα, αύριο αγωνίζεται με το Μαρούσι και τη Δευτέρα αναχωρεί για Βαλένθια και το ματς της Τρίτης.

Πάμε τώρα και στα υπόλοιπα. Κεφάλαιο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού μετά από καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, ήρθε η ώρα να απολογηθεί στην ΕΦΙΠΗΔ. Εννιά μήνες μετά το περιστατικό. Και το θέμα είναι πως όχι μόνο δεν έδειξε την παραμικρή μεταμέλεια για την αδιανόητη και άνευ προηγούμενου επίθεση στον κόσμο, σκαρφαλώνοντας πάνω στα κάγκελα, με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να προσπαθούν να τον συγκρατήσουν και να τον προστατέψουν, αλλά προσπάθησε να βγει και από πάνω…

Ούτε λίγο, ούτε πολύ ο Γιώργος Μπαρτζώκας το έπαιξε… θύμα και τόνισε ότι τον έχει στοχοποιήσει ο Παναθηναϊκό και ο Γιαννακόπουλος. Το γεγονός ότι αποδοκιμάζεται σε όλα τα γήπεδα της χώρας και έχει τσακωθεί με ανθρώπους; Όλων των ηλικιών σχεδόν σε όλα τα γήπεδα της Ευρώπης δεν τον προβληματίζει. Φαίνεται πως και σε αυτή την περίπτωση ευθύνονται ο Παναθηναϊκός και ο Γιαννακόπουλος.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μάλλον θα πρέπει να σταματήσει να ασχολείται με τον Παναθηναϊκό και θα πρέπει να αρχίσει να ασχολείται με τα του οίκου του. Με τον Φουρνιέ που άπαντες θυμούνται τις χειρονομίες του στο ΟΑΚΑ και το ξύλο που πήγε να παίξει στη Γλυφάδα ή με τις επιθέσεις του Τζόουνς. Και ακόμα καλύτερα να ασχοληθεί και με το εσωτερικό της ομάδας του και να δει γιατί οι παίκτες του φεύγουν… τρέχοντας από το ΣΕΦ, με τελευταία περίπτωση αυτή του Τάιλερ Ντόρσεϊ.

ΥΓ: Πάμε και σε κάτι που δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τα αθλητικά δρώμενα της χώρας. Πάμε στο κομμάτι της ψυχαγωγίας. Ημέρα του άντρα χθες και ουδείς ασχολήθηκε για μία ακόμα φορά. Αδιάφορο προσωπικά. Ο καθένας μπορεί να γιορτάζει και να τιμά ότι θέλει, όποτε θέλει. Απλά ίσως κάποιες κυρίες να πρέπει να είναι πιο προσεκτικές σε όσα λένε και σε όσα υποτίθεται ότι πρεσβεύουν. Ειδικά οι κυρίες που έχουν σηκώσει το λάβαρο της επανάστασης των γυναικών, χωρίς να τους το έχει ζητήσει κανείς. Βγήκε λοιπόν κάποια κυρία χθες, παρουσιάστρια πρωινής ψυχαγωγικής εκπομπής και είπε αναγκαστικά χρόνια πολλά. Την ίδια στιγμή μια άλλη κυρία από το πάνελ είπε ότι την ίδια ημέρα εκτός από ημέρα του άντρα είναι και ημέρα τουαλέτας. Και λέει η «επαναστάτρια»… «Τυχαίο;» αφήνοντας ξεκάθαρο υπονοούμενο. Το να έχεις σύνδρομα που σε ακολουθούν μέσα στη ζωή είναι, αλλά το να ξέρεις να μιλάς και να σέβεσαι ειδικά αν είσαι στην τηλεόραση είναι προαπαιτούμενο. Και αν δεν κάνω λάθος η κυρία μεγαλώνει και δύο άντρες. Να τη χαίρεστε… Και άλλωστε όσα λέει για να χαμογελάμε είναι. Για τίποτα περισσότερο.