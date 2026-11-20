Το τι διαβάσαμε και ακούσαμε μετά τις δύο συνεχόμενες ήττες του Παναθηναϊκού από την Μπαρτσελόνα και την Βίρτους ήταν απίστευτο. Τι για παροχυμένο Ομπράντοβιτς και ότι τον έχει ξεπεράσει το μπάσκετ, τι για τουρίστες παίκτες, τι για ομάδα, που δεν έχει καμία τύχη φέτος. Και αν τα έλεγαν αυτά μόνο οι αντίπαλοι, θα έλεγα ένα ξυδάκι και ραντεβού τον Μάιο και θα τελείωνε. Με στενοχώρησε πολύ, όμως, ότι τέτοια σχόλια διάβασα από Παναθηναϊκούς. Και καλά οι νέοι, που δεν έχουν ζήσει τον Ζοτς στην προηγούμενη θητεία του στον Παναθηναϊκό, άντε να πω βράζει το αίμα τους θα πουν και μια κουβέντα παραπάνω. Αλλα να είσαι Παναθηναϊκός να έχεις ζήσει τον Ζοτς και να τον αμφισβητείς Νοέμβριο μήνα είναι απαράδεκτο.

Ο Παναθηναίκός αυτή την εποχή, είναι όπως ήταν και τότε που σήκωνε τις κούπες με τον Ζοτς . Και τότε θυμάμαι Νοέμβριο μήνα η ομάδα είχε αυξομειώσεις, ταπεινωτικές ήττες και αν υπήρχαν social τότε δεν ξέρω αν θα άντεχε ο βασιλιάς τότε. Ταπεινωτικές ήττες από αντιπάλους, που δεν έχουν σχέση με τους σημερινούς. Και όμως στο τέλος πάντα μίλαγε ο Παναθηναϊκός του Ομπράντοβιτς. Το ίδιο θα γίνει και φέτος, να είστε ήσυχοι όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού και να έχετε υπομονή, μέχρι να φτιάξει την ομάδα όπως την θέλει ο βασιλιάς. Και να είναι όπως πρέπει τότε που κρίνονται όλα σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Οσο για τους αντιπάλους, που ξεσαλώσατε με τον Ομπράντοβιτς και δεν αντέχετε αυτά, που σας έχει κάνει, θα τον σέβεστε. Και στο τέλος θα κάνει ότι έχει συνηθίσει να κάνει στην καριέρα του μέχρι τώρα. Θα σηκώσει τις κούπες. Τόσο απλά. Ο Παναθηναϊκός του Κάουνας ήταν για ένα σημαντικό διάστημα ο Παναθηναϊκός, που θέλει ο Ζότς. Με πρωταγωνιστές τον εκπληκτικό Ναν του τελευταίου δεκαλέπτου, με εγκέφαλο τον Σλούκα, όταν έκαιγε η μπάλα , με σούπερ τον Χέιζ Ντέιβις σε όλο το παιχνίδι και με τον Φαλ να δείχνει, ότι μπορεί να βοηθήσει, αρκεί να υπάρχει υπομονή και να πάρει ρυθμό.

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε στο Κάουνας, έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο σε μία καυτή έδρα και δεν ξέρω πόσες ομάδες θα περάσουν από εκεί. Ο παντοκράτορας πέρασε και με άνεση και έδωσε μία πρώτη απάντηση , έρχονται και άλλες και όσο περνάει ο καιρός και η ομάδα στρώνει τόσο θα δίνονται απαντήσεις στο γήπεδο και ο Παναθηναϊκός θα φθάνει πιο κοντά στον στόχο του.

*Στα 60 χρόνια της θύρας 13 από την ίδρυσή της δεν θα μπορούσε να μην κερδίσει η ομάδα μέσα στο Κάουνας.

*Την Κυριακή όλοι στο ΟΑΚΑ, για την μάχη με τον ΟΦΗ. Είναι δύσκολο το ματς και η ομάδα πρέπει να βοηθηθεί από την εξέδρα.