ΟΦΗ: Τρέλα για τις συλλεκτικές φανέλες των Κυπελλούχων - «Έκαναν φτερά» και οι 444 εμφανίσεις
Μεγάλη η προσέλευση των φίλων του ΟΦΗ σε εκδήλωση για τις συλλεκτικές φανέλες των Κυπελλούχων Ελλάδας
Με εντυπωσιακή συμμετοχή των φίλων του ΟΦΗ πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο η εκδήλωση για την παρουσίαση και διάθεση των συλλεκτικών εμφανίσεων που δημιουργήθηκαν προς τιμήν της κατάκτησης του Κυπέλλου Ελλάδας.
Οι 444 αριθμημένες πορτοκαλί φανέλες, οι οποίες έφεραν τις υπογραφές των ποδοσφαιριστών που οδήγησαν την ομάδα στην ιστορική επιτυχία, εξαντλήθηκαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Η προσέλευση ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, με την εκδήλωση να αποκτά εορταστικό χαρακτήρα. Οι παίκτες του ΟΦΗ βρέθηκαν κοντά στον κόσμο της ομάδας, υπογράφοντας αυτόγραφα και φωτογραφιζόμενοι με τους φιλάθλους που έδωσαν το «παρών».