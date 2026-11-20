Με εντυπωσιακή συμμετοχή των φίλων του ΟΦΗ πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο η εκδήλωση για την παρουσίαση και διάθεση των συλλεκτικών εμφανίσεων που δημιουργήθηκαν προς τιμήν της κατάκτησης του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι 444 αριθμημένες πορτοκαλί φανέλες, οι οποίες έφεραν τις υπογραφές των ποδοσφαιριστών που οδήγησαν την ομάδα στην ιστορική επιτυχία, εξαντλήθηκαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η προσέλευση ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, με την εκδήλωση να αποκτά εορταστικό χαρακτήρα. Οι παίκτες του ΟΦΗ βρέθηκαν κοντά στον κόσμο της ομάδας, υπογράφοντας αυτόγραφα και φωτογραφιζόμενοι με τους φιλάθλους που έδωσαν το «παρών».