Η πρώτη μέρα της 13ης αγωνιστικής της EuroLeague, περιελάμβανε συναρπαστικά ματς. Κορυφαία εμφάνιση της βραδιάς από τον Παναθηναϊκό AKTOR ο οποίος ήταν… σαρωτικός στο Κάουνας κόντρα στην Ζαλγκίρις. Ανεβαίνοντας στο 9-4 και αναγκάζοντας τους Λιθουανούς να υποχωρήσουν στο 8-5.

Η Φενέρμπαχτσε έχασε από την Παρί εκτός έδρας και η τούρκικη ομάδα έπεσε στο 8-5. Στο 7-6 η Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία «λύγισε» στο Μιλάνο απ’ την Αρμάνι, με τους Ιταλούς να κάνουν την 3η τους νίκη.

Η Ντουμπάι ανέτρεψε το ματς στην Κύπρο κόντρα στην Μακάμπι και ανέβηκε στο 9-4 κι αυτή. Τις 10 νίκες έφτασε η Βαλένθια η οποία με ανατροπή νίκησε την Βίρτους στην Ισπανία στο τέλος.

EUROLEAGUE – 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 21:15

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Παρτιζάν (Σερβία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Βαλένθια 10-3 Ολυμπιακός 9-3 Παναθηναϊκός AKTOR 9-4 Ντουμπάι 9-4 Μπαρτσελόνα 8-4 Φενέρμπαχτσε 8-5 Ζαλγκίρις Κάουνας 8-5 Ρεάλ Μαδρίτης 7-5 Ερυθρός Αστέρας 7-5 Χάποελ Τελ Αβίβ 7-6 Παρί 7-6 Παρτίζαν 6-6 Μπεσίκτας 6-6 Αναντόλου Έφες 5-7 Βίρτους Μπολόνια 5-8 Βιλερμπάν 4-8 Μπάγερν Μονάχου 4-9 Αρμάνι Μιλάνο 3-10 Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-10 Μπασκόνια 1-12

Η επόμενη αγωνιστική (14η)

Τρίτη 24 Νοεμβρίου

19:00 Μπεσίκτας – Παρί

20:00 Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια

21:00 Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ

21:30 Βαλένθια – Παναθηναϊκός AKTOR

21:45 Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο

22:00 Μπαρτσελόνα – Φενέρμπαχτσε

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου