EuroLeague Βαθμολογία: Στις 9 νίκες ο Παναθηναϊκός AKTOR – Υποχώρησαν Φενέρ και Χάποελ
Το μεγάλο «διπλό» των «πράσινων» επί της Ζαλγκίρις, τους ανέβασε στο 9-4 – Ήττες για Φενέρμπαχτσε και Χάποελ Τελ Αβίβ σε Μιλάνο και Παρίσι αντίστοιχα, κορυφή για την Βαλένθια.
Η πρώτη μέρα της 13ης αγωνιστικής της EuroLeague, περιελάμβανε συναρπαστικά ματς. Κορυφαία εμφάνιση της βραδιάς από τον Παναθηναϊκό AKTOR ο οποίος ήταν… σαρωτικός στο Κάουνας κόντρα στην Ζαλγκίρις. Ανεβαίνοντας στο 9-4 και αναγκάζοντας τους Λιθουανούς να υποχωρήσουν στο 8-5.
Η Φενέρμπαχτσε έχασε από την Παρί εκτός έδρας και η τούρκικη ομάδα έπεσε στο 8-5. Στο 7-6 η Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία «λύγισε» στο Μιλάνο απ’ την Αρμάνι, με τους Ιταλούς να κάνουν την 3η τους νίκη.
Η Ντουμπάι ανέτρεψε το ματς στην Κύπρο κόντρα στην Μακάμπι και ανέβηκε στο 9-4 κι αυτή. Τις 10 νίκες έφτασε η Βαλένθια η οποία με ανατροπή νίκησε την Βίρτους στην Ισπανία στο τέλος.
EUROLEAGUE – 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου
- Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 72-87
- Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ντουμπάι (ΗΑΕ) 74-80
- Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 78-70
- Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Μπασκόνια (Ισπανία) 100-81
- Βαλένθια (Ισπανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 92-87
- Παρί (Γαλλία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 97-96
Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου
- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 21:15
- Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)
- Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)
- Παρτιζάν (Σερβία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Βαλένθια 10-3
- Ολυμπιακός 9-3
- Παναθηναϊκός AKTOR 9-4
- Ντουμπάι 9-4
- Μπαρτσελόνα 8-4
- Φενέρμπαχτσε 8-5
- Ζαλγκίρις Κάουνας 8-5
- Ρεάλ Μαδρίτης 7-5
- Ερυθρός Αστέρας 7-5
- Χάποελ Τελ Αβίβ 7-6
- Παρί 7-6
- Παρτίζαν 6-6
- Μπεσίκτας 6-6
- Αναντόλου Έφες 5-7
- Βίρτους Μπολόνια 5-8
- Βιλερμπάν 4-8
- Μπάγερν Μονάχου 4-9
- Αρμάνι Μιλάνο 3-10
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-10
- Μπασκόνια 1-12
Η επόμενη αγωνιστική (14η)
Τρίτη 24 Νοεμβρίου
- 19:00 Μπεσίκτας – Παρί
- 20:00 Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια
- 21:00 Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ
- 21:30 Βαλένθια – Παναθηναϊκός AKTOR
- 21:45 Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο
- 22:00 Μπαρτσελόνα – Φενέρμπαχτσε
Τετάρτη 25 Νοεμβρίου
- 18:00 Ντουμπάι – Παρτίζαν
- 21:15 Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ
- 21:30 Μπασκόνια – Αναντόλου Έφες
- 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Ζαλγκίρις Κάουνας