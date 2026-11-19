Αποστολή στο Κάουνας: Ηλίας Λαλιώτης

Ο Παναθηναϊκός πήρε μεγάλη νίκη στην έδρα της Ζαλγκίρις, επιστρέφοντας στο δρόμο των επιτυχιών. Επικρατώντας και με διαφορά κόντρα σε μια ομάδα με την οποία είχε το ίδιο ρεκόρ. Οι φίλοι του «τριφυλλιού» έδωσαν το παρών και στο Κάουνας, με τη φωνή τους να ακούγεται δυνατά. Όχι μόνο στη «Ζαλγκίριο Αρένα».

Οι υποστηρικτές των «πράσινων» περίμεναν την αποστολή έξω απ’ το ξενοδοχείο. Μόλις αυτή έφτασε με το πούλμαν και κατέβαιναν ο Ομπράντοβιτς και οι παίκτες, άρχισε η αποθέωση. Με συνθήματα και χειροκροτήματα για τους νικητές.

Δείτε την αποθέωση των «πράσινων» στο Κάουνας: