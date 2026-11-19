Ο Παναθηναϊκός AKTOR πανηγύρισε ένα σημαντικό διπλό στο Κάουνας, επικρατώντας της Ζαλγκίρις με 87-72 για τη 13η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε να εκφράζει την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα.

Ο Γάλλος φόργουορντ έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο «X», λίγο μετά το πέρας της αναμέτρησης, δείχνοντας πόσο σημαντική ήταν για εκείνον η επιστροφή της ομάδας στις νίκες.

Η ανάρτηση του Γιαμπουσέλε: