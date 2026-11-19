Η Μπάγερν Μονάχου επικράτησε με χαρακτηριστική άνεση της Μπασκόνια με 100-81, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της EuroLeague, επιστρέφοντας στις νίκες μετά την ήττα της στο Κάουνας. Οι Βαυαροί είχαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης και έφτασαν χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία σε μια ευρεία επικράτηση, βυθίζοντας ακόμη περισσότερο τους Βάσκους, οι οποίοι υποχώρησαν πλέον στο 1-12.

Πρώτος σκόρερ της Μπάγερν ήταν ο Ντι Τζέι Ουάσινγκτον με 23 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Γιοχάνες Τίμαν πρόσθεσε 15 πόντους και 4 ριμπάουντ. Για την Μπασκόνια ξεχώρισαν οι Στιούαρτ και Σίμονς με 17 και 16 πόντους αντίστοιχα, καθώς και ο Καμένιας, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 16 πόντους και 13 ριμπάουντ.

Η Μπάγερν πήρε από νωρίς το προβάδισμα, κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο 29-24, ενώ στη δεύτερη ανέβασε την απόδοσή της και άνοιξε τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα. Με τον Ουάσινγκτον να δίνει σημαντικές λύσεις στην επίθεση, οι γηπεδούχοι πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 55-41, έχοντας αποκτήσει σαφές προβάδισμα για τη νίκη.

Η Μπασκόνια προσπάθησε να αντιδράσει στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Καμένιας και τον Στιούαρτ να κρατούν επιθετικά την ομάδα τους, ωστόσο η Μπάγερν είχε πάντα τις απαντήσεις. Ο Ουάσινγκτον συνέχισε να οδηγεί τους Γερμανούς, οι οποίοι διατήρησαν τη διαφορά σε ασφαλή επίπεδα και στην τελευταία περίοδο έδωσαν διαστάσεις θριάμβου στην επικράτησή τους. Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με ένταση και απειλή σύρραξης έπειτα από αντιαθλητικό φάουλ των φιλοξενούμενων, πριν διαμορφωθεί το τελικό 100-81.

Τα δεκάλεπτα: 29-24, 55-41, 76-65, 100-81.

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