Ο Σάνι Μπετσίροβιτς μετά την παρουσία του στον Παναθηναϊκό AKTOR, είχε ρόλο στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης. Πριν λίγες μέρες ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με τους Ρώσους. Δεν έμεινε για καιρό χωρίς δουλειά όμως, καθώς επιστρέφει στην EuroLeague ως ο νέος GM της Παρτίζαν.

Η ανακοίνωση των Σέρβων:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παρτίζαν έλαβε ομόφωνη απόφαση για την ενίσχυση της διοικητικής δομής του συλλόγου, αποφασίζοντας την παραμονή του νυν διευθυντή της ομάδας, Ντούλε Καραβεσόβιτς στο οργανόγραμμα, αναλαμβάνοντας τη θέση του διευθυντή ανάπτυξης, ενώ παράλληλα προχώρησε στην πρόσληψη του σπουδαίου πρώην μπασκετμπολίστα και καταξιωμένου ανθρώπου του αθλητισμού, Σάνι Μπετσίροβιτς, στη θέση του διευθυντή.

Ο Ντούλε Καραβεσόβιτς βρίσκεται στον σύλλογο εδώ και σχεδόν 10 χρόνια. Η BC Partizan θέλει να τον ευχαριστήσει για την εξαιρετική προσφορά του από τη θέση του διευθυντή, εκφράζοντας παράλληλα τη βεβαιότητα ότι θα συνεχίσει να συμβάλλει με την ίδια επιτυχία στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του συλλόγου».