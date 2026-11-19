Οι London Lions κάνουν κινήσεις με ορίζοντα το μέλλον, καθώς έχουν ήδη εκδηλώσει επίσημα το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στην EuroLeague από το 2030, φιλοδοξώντας να βάλουν το Λονδίνο στον χάρτη των κορυφαίων μπασκετικών προορισμών της Ευρώπης.

Την αποκάλυψη έκανε ο ιδιοκτήτης του συλλόγου, Λενζ Μπαλάν, γνωστοποιώντας πως η βρετανική ομάδα έχει καταθέσει τον σχετικό φάκελο, με στόχο να διεκδικήσει μια θέση στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο των London Lions για την ανάπτυξη του μπάσκετ στη βρετανική πρωτεύουσα και την ενίσχυση της παρουσίας της πόλης στο ευρωπαϊκό αθλητικό στερέωμα.

Αναλυτικά η δήλωσή του

«Όσον αφορά το τι θέλουμε να κάνουμε, όπως ξέρετε, κάναμε αίτηση συμμετοχής στην EuroLeague το 2030. Το μεγαλύτερο εμπόδιο δεν είναι οι ίδιες οι εγκαταστάσεις μας. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια βεβαιότητα σχετικά με τη δυνατότητά μας να προγραμματίζουμε τους αγώνες μας, καθώς και το ότι δεν έχουμε εξασφαλίσει όλα τα έσοδα που προκύπτουν από την ιδιοκτησία και τη διαχείριση της δικής μας αρένας, αυτό είναι το γιατί δεν επιχειρήσαμε να συμμετάσχουμε από την επόμενη χρονιά. Αφιερώνουμε πολύ χρόνο σε αυτό το εγχείρημα. Εργαζόμαστε εξαιρετικά σκληρά. Έχουμε στο πλευρό μας μερικούς από τους κορυφαίους συμβούλους στον κόσμο και σίγουρα από τους καλύτερους στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι μας βοηθούν να δημιουργήσουμε αυτή την αρένα. Το επόμενο διάστημα, ελπίζουμε μέσα στους επόμενους μήνες, θα υπάρξουν πολύ συναρπαστικές εξελίξεις».