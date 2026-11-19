Ανησυχία προκαλεί στην Κόμο η νέα περιπέτεια υγείας του Μόιζε Κεν, καθώς η επιστροφή του Ιταλού επιθετικού στους αγωνιστικούς χώρους φαίνεται να παίρνει ακόμη μεγαλύτερη παράταση. Ο Σεσκ Φάμπρεγκας περιμένει πλέον τα αποτελέσματα των νέων εξετάσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.

Όπως μεταδίδει το ιταλικό πρακτορείο ANSA, ο 26χρονος φορ παρουσίασε επιπλοκή κατά τη διάρκεια της αποθεραπείας του, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί στα επείγοντα του νοσοκομείου Sant'Anna, στο Κόμο. Η φύση του νέου απροόπτου δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστή.

Ο Κεν αντιμετωπίζει πρόβλημα στην κνήμη, το οποίο επιδεινώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, ενώ βρισκόταν με την εθνική Ιταλίας. Για την αντιμετώπισή του κρίθηκε απαραίτητη η εφαρμογή εξειδικευμένου προγράμματος θεραπείας σε κλινική της Βαρκελώνης, με τον αρχικό ορίζοντα απουσίας να υπολογίζεται στις πέντε εβδομάδες.

Στην Κόμο ήλπιζαν πως ο ποδοσφαιριστής θα μπορούσε να επιστρέψει μέσα στον Δεκέμβριο. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια προπόνησης το προηγούμενο Σαββατοκύριακο προέκυψε το νέο πρόβλημα, ανατρέποντας τον σχεδιασμό της ομάδας. Η διοίκηση επιβεβαίωσε ότι συνέβη ένα απρόοπτο και πως ο παίκτης θα υποβληθεί σε επιπλέον ιατρικό έλεγχο, αποφεύγοντας να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Παράλληλα, στην Ιταλία κυκλοφόρησαν σενάρια περί κατάγματος, τα οποία, σύμφωνα με το ANSA, δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Επομένως, παραμένει ανοιχτό αν πρόκειται για επιβάρυνση του υπάρχοντος τραυματισμού ή για ένα διαφορετικό πρόβλημα.

Η αβεβαιότητα γύρω από την κατάστασή του δημιουργεί νέα δεδομένα και για τον προγραμματισμό της Κόμο. Η απουσία του από το παιχνίδι με την ΑΕΚ στις 24 Νοεμβρίου για τη League Phase του Champions League ήταν ήδη δεδομένη, ωστόσο πλέον δεν αποκλείεται η επιστροφή του να μετατεθεί ακόμη και για το 2027.

Την ίδια στιγμή, η πιθανή μακρά απουσία του Ιταλού επιθετικού ενδέχεται να οδηγήσει την Κόμο στην αναζήτηση λύσης για την κορυφή της επίθεσης ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου. Ο Τάσος Δουβίκας αποτελεί αυτή τη στιγμή τη μοναδική διαθέσιμη επιλογή της ομάδας ως κλασικός φορ, γεγονός που ενισχύει την πιθανότητα να εξεταστεί η προσθήκη ενός ακόμη επιθετικού.