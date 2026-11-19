ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ · Αίγυπτος · Ελλάδα Αίγυπτος Κ17 - Ελλάδα Κ17: Με 10 παίκτες από νωρίς οι Αφρικανοί (vid) ONSPORTS TEAM 19 Νοεμβρίου 2026, 18:35 BOOKMARK ΣΧΟΛΙΑΣΕ Αποκλειστική προσφορά γνωριμίας από τη Novibet! Εθνική Παίδων Ελλάδα Κ17 Παγκόσμιο Κύπελλο Εθνική Ελλάδας COMMENTS LATEST NEWS 19:01 EUROLEAGUE Παναθηναϊκός: Με Φαλ και Γκραντ η δωδεκάδα του Ομπράντοβιτς με Ζαλγκίρις 19:00 EUROLEAGUE Παναθηναϊκός: «Παρεμβάσεις, καταγγελίες, μηνύσεις της ΚΑΕ Ολυμπιακός – Τα συμπεράσματα ΟΛΑ δικά σας» 19:00 EUROLEAGUE LIVE Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ντουμπάι BC 18:35 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Αίγυπτος Κ17 - Ελλάδα Κ17: Με 10 παίκτες από νωρίς οι Αφρικανοί (vid) 18:30 EUROLEAGUE Παναθηναϊκός: Ο Φρανσίσκο επέστρεψε στο Κάουνας και η κάμερα της Ζάλγκιρις δεν τον ξέχασε! (vid) 18:29 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Ρεάλ Μαδρίτης: Δίνει 22 εκατ. ευρώ τον χρόνο στον Μπέλιγχαμ για να ανανεώσει 18:13 ΜΠΑΣΚΕΤ Ολυμπιακός: «Κάναμε δύο πρόσθετες παρεμβάσεις» 18:02 EUROLEAGUE «Πάτησε» Αθήνα η αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης (vid) 17:44 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ LIVE Αίγυπτος - Ελλάδα: Η πρεμιέρα της Εθνικής Παίδων στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κ17 του Κατάρ 17:39 EUROLEAGUE Στην τελική ευθεία η διαδικασία για την είσοδο του ΠΑΟΚ στην EuroLeague, σύμφωνα με τον Μπουένο 17:38 CHAMPIONS LEAGUE Η απάντηση της ΑΕΚ στους Τούρκους: Με τη γαλάζια εμφάνιση κόντρα στη Γαλατασαράι 17:16 ΜΠΑΣΚΕΤ Χάτζινς: «Έμαθα πως είναι… πόλεμος με τον Άρη – Περιμένω το ματς από τη μέρα που υπέγραψα» ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ