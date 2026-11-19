Ακόμα ένα Match Mode έρχεται και αυτή τη φορά οι Γιώργος Τσαντάκης και Άγγελος Μπασινάς θα υποδεχθούν τον Φάνη Κατεργιαννάκη και θα μιλήσουν για όλα τα θέματα της Εθνικής ομάδας και όχι μόνο.

Ο παλαίμαχος τερματοφύλακας ετοιμάζεται να... μπλοκάρει όλες τις ερωτήσεις, ωστόσο είναι πανέτοιμος να δώσει όλες τις απαραίτητες απαντήσεις.

Παράλληλα πολύτιμη συνδρομή θα έχουν και οι ρεπόρτερ του onsports.gr, με τον Ηλία Λαλιώτη live από το Κάουνας για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, τον Τάσο Νικολογιάννη για τα νέα των «πράσινων» στο ποδόσφαιρο, αλλά και τους Γιώργο Κυριακόπουλο και Βαγγέλη Πάτα για τα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ αντίστοιχα.

Συντονιστείτε στο κανάλι του Onsports στο Youtube στις 23:30 ακριβώς!