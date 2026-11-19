Super League: Αλλαγή ώρας στη σέντρα του ΟΦΗ - Ηρακλής
Δύο ώρες νωρίτερα θα πραγματοποιηθεί η αναμέτρηση των δύο ομάδων για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League, όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή.
Αλλαγή στο πρόγραμμα του αγώνα ανάμεσα στον ΟΦΗ και τον Ηρακλή προέκυψε για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της διοργανώτριας αρχής, η σέντρα της αναμέτρησης μεταφέρθηκε δύο ώρες νωρίτερα και πλέον έχει οριστεί για τις 18:00 της Κυριακής (06/12), αντί για τις 20:00 που ήταν αρχικά προγραμματισμένη.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας Ο.Φ.Η. - ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ στο πλαίσιο της 13ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζει ώρα και θα διεξαχθεί την Κυριακή 06.12.2026 στις 18:00 (αντί για τις 20:00)».