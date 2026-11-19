Αλλαγή στο πρόγραμμα του αγώνα ανάμεσα στον ΟΦΗ και τον Ηρακλή προέκυψε για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της διοργανώτριας αρχής, η σέντρα της αναμέτρησης μεταφέρθηκε δύο ώρες νωρίτερα και πλέον έχει οριστεί για τις 18:00 της Κυριακής (06/12), αντί για τις 20:00 που ήταν αρχικά προγραμματισμένη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας Ο.Φ.Η. - ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ στο πλαίσιο της 13ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζει ώρα και θα διεξαχθεί την Κυριακή 06.12.2026 στις 18:00 (αντί για τις 20:00)».