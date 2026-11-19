Οριστικό τέλος μπήκε στις διαπραγματεύσεις του ΠΑΟΚ με τους Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Κίριλ Ντεσπόντοφ, καθώς αμφότεροι υπέγραψαν τα νέα συμβόλαιά τους με τον «Δικέφαλο του Βορρά», ολοκληρώνοντας και τυπικά δύο σημαντικές συμφωνίες για την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Αμφότερες οι υποθέσεις είχαν ουσιαστικά διευθετηθεί εδώ και αρκετό διάστημα, καθώς οι «ασπρόμαυροι» είχαν έρθει σε συμφωνία τόσο με τον αρχηγό τους όσο και με τον διεθνή Βούλγαρο εξτρέμ, βάζοντας τέλος σε δύο σημαντικές εκκρεμότητες που αφορούσαν τον σχεδιασμό της ομάδας.

Στην περίπτωση του Κίριλ Ντεσπόντοφ, η συμφωνία προβλέπει την υπογραφή νέου συμβολαίου με διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2029. Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής επέστρεψε μάλιστα πρόσφατα στη δράση, παίρνοντας χρόνο συμμετοχής στο φιλικό παιχνίδι με την Παρτιζάν, όπου γνώρισε την αποθέωση από τους φιλάθλους που βρέθηκαν στην Τούμπα.

Παράλληλα, ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τις διαδικασίες και για την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Ο αρχηγός του Δικεφάλου έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας 4+1 ετών, εξασφαλίζοντας την παραμονή του στη Θεσσαλονίκη και βάζοντας τις βάσεις για τη συμπλήρωση δέκα χρόνων παρουσίας του στην Ελλάδα με τη φανέλα των «ασπρόμαυρων».

Με τις συμφωνίες των Ζίβκοβιτς και Ντεσπόντοφ, οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ διευθέτησαν ακόμη δύο σημαντικά ζητήματα που βρίσκονταν στην ατζέντα τους. Παράλληλα, θετική κατάληξη είχαν και οι υποθέσεις των Αντώνη Τσιφτσή και Γιάννη Μιχαηλίδη, οι οποίοι συνεχίζουν και επίσημα στον «Δικέφαλο του Βορρά».