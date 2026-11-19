Απέναντι στην πρώην ομάδα του, τους Μιλγουόκι Μπακς, αγωνίστηκε για πρώτη φορά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, με τους Μαϊάμι Χιτ να παίρνουν τη νίκη. Ο Έλληνας σούπερ σταρ πραγματοποίησε γεμάτη εμφάνιση και μετά το τέλος της αναμέτρησης ξεκαθάρισε πως δεν ένιωσε περίεργα που βρέθηκε απέναντι στα «ελάφια».

«Δεν νομίζω ότι ήταν περίεργο, νομίζω ότι από τότε που ήμουν παιδί, όταν παίζω μπάσκετ, προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν πιο συγκεντρωμένος. Οι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω μου γνωρίζουν πώς λειτουργώ τις ημέρες των αγώνων. Προσπαθώ να μη μιλάω πολύ, να μην έχω πολλές επαφές με άλλους και το μόνο που σκέφτομαι είναι πώς μπορώ να βοηθήσω την ομάδα μου να κερδίσει και πώς να κάνω σωστά τη δουλειά μου», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, όταν ρωτήθηκε αν είχε διαφορετικά συναισθήματα αντιμετωπίζοντας τους Μπακς, απάντησε:

«Δεν έχει σημασία απέναντι σε ποιον παίζω. Θα μπορούσα να παίζω απέναντι στα τέσσερα αδέρφια μου και στους δύο γιους μου. Δεν έχει σημασία. Προσπαθώ να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό, να κάνω όσα έχω δουλέψει και να διασκεδάζω».