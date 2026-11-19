Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του για την κυριακάτικη (22/11) αναμέτρηση με την Κηφισιά στην Τούμπα, με τον Αλέσιο Λίσι να διαχειρίζεται αρκετά προβλήματα τραυματισμών. Παράλληλα, στον «Δικέφαλο του Βορρά» έχει ξεκινήσει η αξιολόγηση του ρόστερ ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου.

Ο Γκρεγκ Τέιλορ τραυματίστηκε στο φιλικό με την Παρτίζαν, υπέστη μυϊκό τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού ποδιού και θα απουσιάσει από το παιχνίδι με την Κηφισιά. Η επιστροφή του υπολογίζεται σε δύο εβδομάδες έως έναν μήνα, ενώ δύσκολα θα προλάβει και την αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Αντίθετα, ο Γιάννης Μιχαηλίδης ξεπέρασε το πρόβλημά του και είναι ξανά διαθέσιμος.

Όσον αφορά τους υπόλοιπους τραυματίες, ο Δημήτρης Μοναστηρλής, ο Δημήτρης Πέλκας και ο Κρίστιαν Γιάκιτς αναμένεται να επιστρέψουν στις αρχές Δεκεμβρίου. Αντίθετα, οι Γίρι Παβλένκα, Άλι και Σουαλιό Μεϊτέ υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο, με την επιστροφή τους να τοποθετείται προς τα τέλη του μήνα.

Την ίδια ώρα, ο ΠΑΟΚ εξετάζει τις κινήσεις που μπορεί να κάνει τον Ιανουάριο. Στην επίθεση, εφόσον ο Λίσι διατηρήσει το σύστημα με δύο φορ, ενδέχεται να χρειαστεί ακόμη μία προσθήκη, καθώς αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις διαθέσιμοι επιθετικοί.

Στο πλάνο βρίσκεται και η ενίσχυση στη θέση του τερματοφύλακα, χωρίς να έχει αποφασιστεί αν θα γίνει κίνηση τον Ιανουάριο ή το καλοκαίρι. Τέλος, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο απόκτησης δεξιού μπακ, καθώς μέχρι στιγμής ο Ιταλός τεχνικός καλύπτει το κενό με εσωτερικές λύσεις.