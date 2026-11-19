Στο στόχαστρο κυβερνοεπίθεσης βρέθηκε η επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΑΕΚ, με τους δράστες να παρεμβαίνουν στο περιεχόμενό της και να αναρτούν μηνύματα με έντονο εθνικιστικό χαρακτήρα και προκλητικές αναφορές στην ελληνική ιστορία.

Την ευθύνη ανέλαβαν άτομα που εμφανίστηκαν με τα ψευδώνυμα «ACE Veen» και «BigYahu», δηλώνοντας την τουρκική τους ταυτότητα και συνοδεύοντας την ενέργειά τους με απειλητικές αναφορές στον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ και την Τουρκική Δημοκρατία.

Στο μήνυμα που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ένωσης, οι χάκερ προειδοποιούσαν ότι οι επιθέσεις τους θα ενταθούν όσο συνεχίζεται, όπως υποστηρίζουν, η ασέβεια απέναντι στον Ατατούρκ και το τουρκικό κράτος. Το μήνυμά τους ανέφερε: «Όσο συνεχίζεται η ασέβειά σας προς τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ και το κράτος της Τουρκικής Δημοκρατίας, τόσο θα διευρύνεται η έκταση των επιθέσεών μας».

Ακόμη πιο προκλητική ήταν η αναφορά τους στην 9η Σεπτεμβρίου 1922, ημερομηνία που έχει συνδεθεί με τη Μικρασιατική Καταστροφή και την είσοδο του τουρκικού στρατού στη Σμύρνη. «Πόσο γρήγορα ξεχάσατε την 9η Σεπτεμβρίου 1922», έγραψαν χαρακτηριστικά, ενώ στη συνέχεια προχώρησαν σε ειρωνικό σχόλιο για τον Έλληνα αρχιστράτηγο Γεώργιο Χατζηανέστη.

Οι δράστες έκλεισαν την ανάρτησή τους με τη φράση «Αυτή είναι μία προειδοποίηση. Τίποτα περισσότερο», προσθέτοντας κι άλλες υπογραφές, καθώς και σύνδεσμο προς ιστοσελίδα κοινότητας χάκερ.

Υπενθυμίζεται ότι τα συγκεκριμένα ψευδώνυμα έχουν συνδεθεί και με άλλες κυβερνοεπιθέσεις σε ελληνικούς διαδικτυακούς ιστότοπους τις τελευταίες ημέρες. Ανάμεσα στους στόχους ήταν η ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πειραιώς κι εκείνη των Δικαστηρίων Κομοτηνής.

Η συγκεκριμένη επίθεση εντάσσεται στην κατηγορία του website defacement, δηλαδή της αλλοίωσης ιστοσελίδας, κατά την οποία οι εισβολείς αντικαθιστούν το αυθεντικό περιεχόμενο με δικό τους υλικό και μηνύματα.