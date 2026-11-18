Την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση επιβεβαίωσε ο Άρης, ο οποίος επικράτησε με 96-86 της Λε Μαν στο Αλεξάνδρειο, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του EuroCup.

Ένας από τους πρωταγωνιστές για τους Θεσσαλονικείς ήταν ο Νέναντ Ντιμιτρίγιεβιτς. Ο έμπειρος γκαρντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με double-double, έχοντας 11 πόντους (6/7 βολές, 1/3 δίποντα, 1/4 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 13 ασίστ, 1 κλέψιμο και 4 λάθη σε 27 λεπτά συμμετοχής.

Μάλιστα, με τις 13 τελικές πάσες που μοίρασε, ο Ντιμιτρίγιεβιτς κατέρριψε το προσωπικό του ρεκόρ ασίστ τόσο στο EuroCup όσο και στη EuroLeague.

Η προηγούμενη καλύτερη επίδοσή του στο EuroCup ήταν οι 11 ασίστ, τις οποίες είχε μοιράσει το 2021 απέναντι στον Προμηθέα. Αντίστοιχα, το ατομικό του ρεκόρ στη EuroLeague ήταν οι 10 ασίστ.