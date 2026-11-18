Σε εξαιρετικά δύσκολη θέση βρίσκεται η Ζάκυνθος, καθώς η επιστροφή της στο Δημοτικό Στάδιο του νησιού δεν θα πραγματοποιηθεί ούτε το επόμενο διάστημα. Η αυτοψία της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Αθλητικών Εγκαταστάσεων ανέδειξε σημαντικές ελλείψεις στις υποδομές, οι οποίες δεν επιτρέπουν τη χορήγηση ούτε προσωρινής άδειας λειτουργίας.

Έτσι, οι «κυανοκίτρινοι» θα αναγκαστούν να συνεχίσουν να δίνουν τους εντός έδρας αγώνες τους στην Αττική, με το ενδεχόμενο αποχώρησης από τη Super League 2 να παραμένει στο προσκήνιο.

Στις αρχές Νοεμβρίου, η διοίκηση της ΠΑΕ είχε στείλει τελεσίγραφο στον Δήμο, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά της για την κατάσταση του γηπέδου και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από το πρωτάθλημα. Η αναγκαστική μετακόμιση έχει ήδη επιβαρύνει τον σύλλογο τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο, καθώς η ομάδα στερείται τη φυσική της έδρα και επωμίζεται αυξημένα έξοδα.

Παρά την αισιοδοξία που είχε εκφραστεί από τη διοίκηση για επιστροφή στο Δημοτικό Στάδιο ενόψει της αναμέτρησης με τον Πανσερραϊκό, τα δεδομένα άλλαξαν μετά τον έλεγχο της Τετάρτης (18/11).

Οι σοβαρές ελλείψεις στο Δημοτικό Στάδιο

Η επταμελής επιτροπή που πραγματοποίησε την αυτοψία εντόπισε σειρά προβλημάτων, τα οποία καθιστούν αδύνατη τη διεξαγωγή αγώνων της Super League 2. Βασικός στόχος του ελέγχου ήταν να διαπιστωθεί κατά πόσο μπορούν να προχωρήσουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της άδειας της εγκατάστασης από την κατηγορία Β2 στην κατηγορία Γ1.

Το σημαντικότερο ζήτημα αφορά τη στατική επάρκεια της λειτουργικής εξέδρας. Μάλιστα, οι διαπιστώσεις δεν περιορίζονται μόνο στο επάνω τμήμα της κερκίδας, καθώς προβλήματα εντοπίστηκαν και στους χώρους που βρίσκονται κάτω από αυτή.

Παράλληλα, καταγράφηκαν ελλείψεις στο ιατρείο, απουσία ράμπας πρόσβασης, εκκρεμότητες στις περιφράξεις, καθώς και έλλειψη τουαλετών, μεταξύ άλλων προβλημάτων. Η έκταση των παρεμβάσεων που απαιτούνται δεν αφήνει περιθώρια ούτε για την έκδοση προσωρινής άδειας.

Η επιτροπή αναμένεται να διαβιβάσει το σχετικό έγγραφο με τις παρατηρήσεις της στο αρμόδιο γραφείο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προκειμένου να εξεταστεί ο φάκελος και να ληφθεί η σχετική απόφαση. Νέος έλεγχος έχει προγραμματιστεί σε δύο μήνες, διάστημα μέσα στο οποίο θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες εργασίες.

Συνεχίζει στην Αθήνα, ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης

Με αυτά τα δεδομένα, η Ζάκυνθος δεν θα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τη φυσική της έδρα για τουλάχιστον τους επόμενους δύο μήνες. Η αναμέτρηση της 22ας Νοεμβρίου με τον Πανσερραϊκό θα διεξαχθεί στο Μαρκόπουλο, ενώ και τα επόμενα παιχνίδια στα οποία οι «κυανοκίτρινοι» θα είναι τυπικά γηπεδούχοι θα φιλοξενηθούν στην Αττική.

Το πρόβλημα της στατικής επάρκειας, άλλωστε, δεν επιτρέπει ούτε τη διεξαγωγή αγώνων με παρουσία θεατών στο Δημοτικό Στάδιο Ζακύνθου.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο πιεστική για τον σύλλογο, καθώς βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας και τα έξοδα της παραμονής στην Αθήνα επιβαρύνουν σημαντικά τον προϋπολογισμό του. Η διοίκηση είχε προειδοποιήσει ότι, εφόσον δεν προχωρούσε η επιστροφή στο γήπεδό της, θα εξέταζε ακόμη και την αποχώρηση από το πρωτάθλημα.

Πλέον, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, καλείται να πάρει κρίσιμες αποφάσεις και να ξεκαθαρίσει εάν η ΠΑΕ μπορεί να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που δημιουργεί η αναγκαστική μετακόμιση.