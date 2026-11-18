Ο Βενσάν Κομπανί ετοιμάζεται να επιστρέψει στην τεχνική ηγεσία της Μπάγερν Μονάχου, καθώς αναμένεται να βρίσκεται κανονικά στον πάγκο της ομάδας στην αναμέτρηση της Παρασκευής (20/11) απέναντι στην Κολωνία, σχεδόν έναν μήνα μετά την περιπέτεια της υγείας του.

Όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη ο βαυαρικός σύλλογος, ο 40χρονος Βέλγος προπονητής θα δώσει το «παρών» και στη συνέντευξη Τύπου της Πέμπτης, στην πρώτη δημόσια εμφάνισή του μετά το περιστατικό που τον οδήγησε στο νοσοκομείο.

Ο Κομπανί είχε καταρρεύσει στις 23 Οκτωβρίου, την ώρα που παρακολουθούσε προπόνηση της δεύτερης ομάδας της Μπάγερν, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να νοσηλευτεί για πέντε ημέρες. Όπως είχε αποκαλύψει ο αθλητικός διευθυντής των Βαυαρών, Μαξ Έμπερλ, η αιτία ήταν η μηνιγγίτιδα, με την αρχική εκτίμηση να κάνει λόγο για απουσία αρκετών εβδομάδων.

Στις 10 Νοεμβρίου ο Βέλγος τεχνικός επέστρεψε στο προπονητικό κέντρο, ξεκινώντας σταδιακά τη διαδικασία επανένταξής του. Όσο εκείνος βρισκόταν σε περίοδο αποθεραπείας, τα καθήκοντα του πρώτου προπονητή ανέλαβε ο βοηθός του, Άαρον Ντανκς, ο οποίος οδήγησε την ομάδα σε τέσσερις νίκες και μία ισοπαλία.

Η επιστροφή του Κομπανί έρχεται σε ένα απαιτητικό αγωνιστικό διάστημα για την Μπάγερν, η οποία μετά το παιχνίδι με την Κολωνία θα ταξιδέψει στη Λιλ, όπου την Τετάρτη θα αντιμετωπίσει τη γαλλική ομάδα για το Champions League.