Επέστρεψε στο προπονητικό της Μπάγερν ο Κομπανί - Πότε αναμένεται η επιστροφή του στους πάγκους

Ευχάριστα είναι τα νέα για την κατάσταση της υγείας του Βενσάν Κομπανί, ο οποίος είχε καταρρεύσει πριν από περίπου δύο εβδομάδες στο προπονητικό κέντρο της Μπάγερν Μονάχου, παρακολουθώντας προπόνηση της δεύτερης ομάδας του συλλόγου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Βέλγος προπονητής επέστρεψε το πρωί της Τρίτης (10/11) στο προπονητικό, «Säbener Straße». Εκεί συνομίλησε με ορισμένους από τους ποδοσφαιριστές του αλλά και με τους βοηθούς του, Άαρον Ντανκς και Ρενέ Μάριτς, οι οποίοι είναι αυτοί που έχουν αναλάβει την καθοδήγηση της ομάδας κατά το διάστημα ανάρρωσης του Κομπανί.

Ωστόσο, οι άνθρωποι της Μπάγερν δίνουν έμφαση στην πλήρη ανάρρωση του Κομπανί, επομένως η επιστροφή στα καθήκοντά του θα γίνει σταδιακά και χωρίς βιασύνη, με τον Βέλγο να αναμένεται να καθίσει στον πάγκο των Βαυαρών στην πρώτη αναμέτρηση της Μπάγερν στη Bundesliga, μετά τη διακοπή για τις Εθνικές ομάδες.

Ο Κομπανί διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα και χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο του Μονάχου, και όλο αυτό το διάστημα παρέμενε σπίτι του προκειμένου να αναρρώσει και να ξεκουραστεί.