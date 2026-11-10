Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Πόσο θα κοστίσει στη Γιουνάιτεντ η απόλυση Κάρικ και η πρόσληψη Ποτσετίνο

Οι ημέρες του Μάικλ Κάρικ στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μοιάζουν... μετρημένες με το ρεπορτάζ από την Αγγλία να αναφέρει πως οι ιθύνοντες του συλλόγου εχουν αποφασίσει την απόλυσή του και είναι απλώς θέμα χρόνου να βρεθεί ο αντικαταστάτης του.

Το θέμα της απόλυσης του Κάρικ έπεσε αρχικά στο τραπέζι μετά την ταπεινωτική ήττα με 3-0 απέναντι στη Μπόρνμουθ στο πρωτάθλημα, ωστόσο οι άνθρωποι των «Κόκκινων Διαβόλων» βλέποντας και τη στήριξη του κόσμου προς το πρόσωπο του Κάρικ, αποφάσισαν να του δώσουν μέχρι την επόμενη διακοπή των Εθνικών για να ανατρέψει την κατάσταση.

Ωστόσο η ήττα με 2-0 από την Τσέλσι στο πρωτάθλημα, η νίκη με επική ανατροπή στο Champions League απέναντι στη Ρόμα, αλλά και η δραματική ισοπαλία με 4-4 επί της Άστον Βίλα δεν έκαναν ευκολότερη τη θέση του Κάρικ με τους ιθύνοντες του συλλόγου να θεωρούν τα αποτελέσματα ως «ανεπαρκή».

Πόσο θα κοστίσει στη Γιουνάιτεντ η απομάκρυνσή του

Με την απομάκρυνση του Κάρικ να φαντάζει πλέον δεδομένη, οι Ρατκλιφ μαζί με την οικογένεια των Γκλέιζερς έχουν στραφεί σε αντικαταστάτες και στα ονόματα του Έντι Χάου και του Γιούλιαν Νάγκελσμαν, ήρθε να προστεθεί εκείνο του Μαουρίσιο Ποτσετίνο, ο οποίος πλέον φαντάζει ως ο πιθανότερος αντικαταστάτης του Κάρικ στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ωστόσο, ο ομοσπονδιακός τεχνικός των ΗΠΑ, υπέγραψε το καλοκαίρι νέο συμβόλαιο μετά το Μουντιάλ, επομένως οι άνθρωποι της Γιουνάιτεντ θα πρέπει να πληρώσουν υψηλή αποζημίωση στην Εθνική ομάδα των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Skysports το συνολικό κόστος της απομάκρυνσης του Κάρικ και της αποζημίωσης στις ΗΠΑ για τον Ποτσετίνο θα φτάσει ή ενδέχεται και να ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια λίρες.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Γιουνάιτεντ θα μπορούσε να είχε αποκτήσει τον Ποτσετίνο δωρέαν το καλοκαίρι, προτού υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τις ΗΠΑ, ωστόσο τότε είχαν αποφασίσει να στηρίξουν τον Καρίκ, προσφέροντας του 2ετες συμβόλαιο.