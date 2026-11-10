Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Τελειώνει τον Κάρικ στη διακοπή των Εθνικών - Τα 3 φαβορί για τον πάγκο της

Η πίεση γύρω από τον Μάικλ Κάρικ όλο και αυξάνεται και μπορεί η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να καταφέρει να βγάλει αντίδραση απέναντι στη Ρόμα με επική ανατροπή και να ισοφαρίσει το εις βάρος της 4-2 απέναντι στην Άστον Βίλα με δύο γκολ στις καθυστερήσεις, ωστόσο το γεγονός πως η ομάδα έχει πανηγυρίσει μόλις μια νίκη στις πρώτες 10 αγωνιστικές της Premier League και βρίσκεται στην 17η θέση της βαθμολογίας δημιουργεί έντονη αμφισβήτηση για το μέλλον του στον πάγκο των «Κόκκινων Διαβόλων».

Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Athletic οι ιθύνοντες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχουν αποφασίσει να απολύσουν τον Κάρικ από την τεχνική ηγεσία στη διάρκεια της διακοπής των Εθνικών, και παρουσιάζεται ως δεδομένο πως θα πάει στο «Άνφιλντ» για την πρώτη αγωνιστική μετά τις Εθνικές με νέο προπονητή.

Βέβαια αξίζει να σημειωθεί πως δεν έχει ληφθεί ακόμα η τελική απόφαση για την απόλυσή του, κάτι το οποίο ωστόσο αναμένεται να γίνει εντός των επόμενων ημερών.

Ποια είναι τα τρία φαβορί για τον πάγκο της

Δύο ονόματα που «παίζουν» έντονα για τον πάγκο της Γιουνάιτεντ είναι ήδη γνωστά, ωστόσο στη λίστα των υποψηφίων έρχεται να προστεθεί και αυτό του Μαουρίσιο Ποτσετίνο, με τον προπονητή της Εθνικής ομάδας των ΗΠΑ να είναι εντός των επιλογών που εξετάζονται για την επόμενη ημέρα των κόκκινων διαβόλων.

Τα άλλα ονόματα που είχαν ακουστεί και τις προηγούμενες εβδομάδες είναι αυτό του Γιούλιαν Νάγκελσμαν και του Έντι Χάου.

Για να προχωρήσει, πάντως, οποιαδήποτε αλλαγή στον πάγκο, απαιτείται η έγκριση τόσο της πλευράς Ράτκλιφ όσο και της οικογένειας Γκλέιζερ. Μέχρι τότε, ο Κάρικ παραμένει στη θέση του, με τα περιθώρια να αντιστρέψει την κατάσταση να στενεύουν.