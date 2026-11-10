NBA: 40αρα Γουεμπανιαμά με 9 μπλοκς - Περίπατος των Σπερς στο Φόινιξ

Ο εξωπραγματικός Βίκτορ Γουεμπανιαμά έκανε «πράματα και θάματα» απέναντι στους Σανς στο Φοίνιξ, σκοράροντας 40 πόντους, ενώ άγγιξε το triple double μαζεύοντας 11 ριμπάουντ, ενώ είχε και 9 μπλοκ.

Μάλιστα, κατάφερε να γίνει μόλις ο τρίτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ με 40+ πόντους, 10+ ριμπάουντ και 8+ μπλοκ.

Έτσι, οι Σπερς πέρασαν εύκολα από την έδρα των Σανς με 122-96.

O «Γουένμπι» έπιασε τον Κάρι καθώς σημείωσε το 5ο του παιχνίδι που πετυχαίνει 40+ πόντους, κάνοντας το σε λιγότερο από τριάντα αγωνιστικά λεπτά.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-31, 46-61, 68-93, 96-122

ΣΑΝΣ: Μπρουκς 7 (1/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Μπρίτζες 7 (5 ριμπάουντ), Ιγκόνταρο 7 (4 ριμπάουντ), Γκριν 6 (5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μπούκερ 32 (3/5 τρίποντα, 4 ασίστ), Νταν 3, Μάλουατς 11, Γκίλεσπι 6, Κέναρντ 4, Μπούγια, Φλέμινγκ 2, Ριθ 2, Σπένσερ 2, Πιτ 4

ΣΠΕΡΣ: Κασλ 4 (8 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Σαμπέιν 11 (3/9 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Γουεμπανιαμά 40 (2/3 τρίποντα, 11 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 9 μπλοκ), Χάρπερ 17 (5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Φοξ 15 (2/4 τρίποντα, 9 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Τζόνσον 4, Κορνέτ 2, Μπαρνς 11 (2/6 τρίποντα), ΜακΛάφλιν 4, Μπράιαντ 8 (2/2 τρίποντα), Ριντ 4, Γκαρσία 2