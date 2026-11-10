Παρελθόν από τη Σασουόλο ο Αλμπέρτο Ακουϊλάνι

Ο Αλμπέρτο Ακουϊλάνι, που ανέλαβε τη Σασουόλο το περασμένο καλοκαίρι, πλήρωσε τις πέντε συνεχόμενες ήττες, οι οποίες έφεραν την ιταλική ομάδα μόλις έναν βαθμό πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Ήδη, μάλιστα, έχουν ξεκινήσει οι διεργασίες για τον αντικαταστάτη του, με τον Βιτσέντζο Μοντέλα να βρίσκεται στο επίκεντρο.