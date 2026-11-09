Στο Τελ Αβίβ ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις για το Μακάμπι - Χάποελ
Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ταξίδεψε στο Ισραήλ και παρακολουθεί τον τελικό του League Cup ανάμεσα στη Μακάμπι και τη Χάποελ Τελ Αβίβ.
Στο Τελ Αβίβ βρίσκεται ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος επέλεξε να παρακολουθήσει από κοντά το μεγάλο ντέρμπι του ισραηλινού μπάσκετ.
Ο Αμερικανός φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR ταξίδεψε στο Ισραήλ και βρίσκεται στις court seats της Menora Mivtachim Arena, παρακολουθώντας τη μονομαχία της Μακάμπι με τη Χάποελ Τελ Αβίβ.