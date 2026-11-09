· Μακάμπι Τελ Αβίβ · Χάποελ Τελ Αβίβ

Στο Τελ Αβίβ ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις για το Μακάμπι - Χάποελ

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ταξίδεψε στο Ισραήλ και παρακολουθεί τον τελικό του League Cup ανάμεσα στη Μακάμπι και τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Στο Τελ Αβίβ ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις για το Μακάμπι - Χάποελ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο Τελ Αβίβ βρίσκεται ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος επέλεξε να παρακολουθήσει από κοντά το μεγάλο ντέρμπι του ισραηλινού μπάσκετ.

Ο Αμερικανός φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR ταξίδεψε στο Ισραήλ και βρίσκεται στις court seats της Menora Mivtachim Arena, παρακολουθώντας τη μονομαχία της Μακάμπι με τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

https://www.instagram.com/p/DfiNbo8u7Jt/
COMMENTS
LATEST NEWS
23:55 EUROLEAGUE

Η Ντουμπάι νίκησε τη Μέγκα πριν από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό

23:50 EUROLEAGUE

Μπάνκι: Παρουσιάστηκε από την Αρμάνι Μιλάνο - «Δεν υπάρχει χώρος για νοσταλγία»

23:22 ΜΠΑΣΚΕΤ

Απίθανη ανατροπή για τη Μακάμπι Τελ Αβίβ κόντρα στη Χάποελ στον τελικό του League Cup

23:18 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κάρλος Βισένς ο νέος προπονητής της Λιόν

23:05 ΣΠΟΡ

Ο ΠΑΟΚ «λύγισε» την Καλαμάτα και πήρε τη δεύτερη νίκη του στη Volley League

22:46 ΜΠΑΣΚΕΤ

Στο Τελ Αβίβ ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις για το Μακάμπι - Χάποελ

22:34 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Τεστ αντοχών και χαρακτήρα - 12 ημέρες, 6 αγώνες, 3 δύσκολα ταξίδια

22:11 NBA

NBA: Το Μαϊάμι ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το All-Star Game 2028

21:39 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Ραούλ ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Οβιέδο

21:34 SUPER LEAGUE

Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Άρης - Ατομικό για Γκαρθία και Τιάμ

21:22 EUROLEAGUE

Επίσημο: Χάνει τον Πάντερ για έξι εβδομάδες η Μπαρτσελόνα

21:08 EUROLEAGUE

Η Ζάλγκιρις ανανέωσε τον Ρουμπσταβίτσιους και τον παραχώρησε δανεικό στην Τόφας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας