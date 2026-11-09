ΠΑΟΚ: Χωρίς τον Ραϊκουάν Γκρέι στη Βουλγαρία ο «Δικέφαλος»

Με επιπλέον αγωνιστικά προβλήματα ταξίδεψε στη Βουλγαρία ο ΠΑΟΚ, ενόψει της αυριανής (10/11) αναμέτρησης με την Μπάλκαν, καθώς ο Αντρέα Τρινκιέρι δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Ραϊκουάν Γκρέι.

Ο Αμερικανός φόργουορντ ταλαιπωρείται από ίωση και παρέμεινε στη Θεσσαλονίκη για προληπτικούς λόγους, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός από το παιχνίδι.

Η απουσία του έρχεται να προστεθεί σε εκείνη του Τζέντι Όσμαν, ο οποίος υποβλήθηκε σε επέμβαση στον μηνίσκο και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για σημαντικό χρονικό διάστημα.

Εκτός αποστολής βρίσκεται και ο Κλιφ Ομορούγι, ο οποίος επίσης δεν ακολούθησε την υπόλοιπη ομάδα στη Βουλγαρία.