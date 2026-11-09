· ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Χωρίς τον Ραϊκουάν Γκρέι στη Βουλγαρία ο «Δικέφαλος»

Νέο πρόβλημα προέκυψε στον ΠΑΟΚ ενόψει της αναμέτρησης με την Μπάλκαν, καθώς ο Ραϊκουάν Γκρέι ταλαιπωρείται από ίωση και δεν ακολούθησε την αποστολή στη Βουλγαρία.

ΠΑΟΚ: Χωρίς τον Ραϊκουάν Γκρέι στη Βουλγαρία ο «Δικέφαλος»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με επιπλέον αγωνιστικά προβλήματα ταξίδεψε στη Βουλγαρία ο ΠΑΟΚ, ενόψει της αυριανής (10/11) αναμέτρησης με την Μπάλκαν, καθώς ο Αντρέα Τρινκιέρι δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Ραϊκουάν Γκρέι.

Ο Αμερικανός φόργουορντ ταλαιπωρείται από ίωση και παρέμεινε στη Θεσσαλονίκη για προληπτικούς λόγους, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός από το παιχνίδι.

Η απουσία του έρχεται να προστεθεί σε εκείνη του Τζέντι Όσμαν, ο οποίος υποβλήθηκε σε επέμβαση στον μηνίσκο και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για σημαντικό χρονικό διάστημα.

Εκτός αποστολής βρίσκεται και ο Κλιφ Ομορούγι, ο οποίος επίσης δεν ακολούθησε την υπόλοιπη ομάδα στη Βουλγαρία.

COMMENTS
LATEST NEWS
22:34 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Τεστ αντοχών και χαρακτήρα - 12 ημέρες, 6 αγώνες, 3 δύσκολα ταξίδια

22:11 NBA

NBA: Το Μαϊάμι ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το All-Star Game 2028

21:39 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Ραούλ ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Οβιέδο

21:34 SUPER LEAGUE

Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Άρης - Ατομικό για Γκαρθία και Τιάμ

21:22 EUROLEAGUE

Επίσημο: Χάνει τον Πάντερ για έξι εβδομάδες η Μπαρτσελόνα

21:08 EUROLEAGUE

Η Ζάλγκιρις ανανέωσε τον Ρουμπσταβίτσιους και τον παραχώρησε δανεικό στην Τόφας

21:01 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ: Χωρίς τον Ραϊκουάν Γκρέι στη Βουλγαρία ο «Δικέφαλος»

20:50 SUPER LEAGUE

Μπίλιτς για Γιάκιτς: «Η κατάσταση δεν φαίνεται καλή»

20:37 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κοντά στην έξοδο από την Κρίσταλ Πάλας ο Σαζ - Ποιος είναι το φαβορί να τον αντικαταστήσει

20:30 ΜΠΑΣΚΕΤ

Με Βεζένκοβ και Μίλερ-ΜακΙντάιρ η προεπιλογή της Βουλγαρίας για τα προκριματικά του EuroBasket 2029

20:06 SUPER LEAGUE 2

Βρήκε τον διάδοχο του Φεράντο ο Πανιώνιος

20:01 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τσάβι για το Ολλανδία – Ελλάδα: «Έχουμε εμπιστοσύνη στους παίκτες μας, στόχος είναι να προκριθούμε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας