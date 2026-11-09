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Τσάβι για το Ολλανδία – Ελλάδα: «Έχουμε εμπιστοσύνη στους παίκτες μας, στόχος είναι να προκριθούμε»

Ο προπονητής της Ολλανδίας, Τσάβι Ερνάντεθ, αναφέρθηκε στην αναμέτρηση με την Ελλάδα στο Άμστερνταμ για το Nations League.

Τσάβι για το Ολλανδία – Ελλάδα: «Έχουμε εμπιστοσύνη στους παίκτες μας, στόχος είναι να προκριθούμε»
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Την αναμέτρηση της Ολλανδίας με την Ελλάδα, που είναι προγραμματισμένη για τις 13 Νοεμβρίου στο Άμστερνταμ, στο πλαίσιο του Nations League, σχολίασε ο Τσάβι, κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης των «οράνιε».

Ο Ισπανός τεχνικός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην προηγούμενη συνάντηση των δύο ομάδων στη Θεσσαλονίκη, η οποία ολοκληρώθηκε ισόπαλη με σκορ 2-2. Ο προπονητής της Ολλανδίας στάθηκε στην εικόνα της ομάδας του στο συγκεκριμένο παιχνίδι, επισημαίνοντας ότι στο πρώτο μέρος δεν είχε την απαιτούμενη τόλμη, σε αντίθεση με την επανάληψη.

«Στο πρώτο ημίχρονο στην Ελλάδα δεν δείξαμε θάρρος. Στο δεύτερο ήμασταν καλοί. Επίσης, στα πρώτα λεπτά του εντός έδρας αγώνα με τη Γερμανία νιώσαμε υπερβολική πίεση και χάναμε συχνά την μπάλα. Η δική μου δουλειά είναι να δώσω αυτοπεποίθηση στους παίκτες μου, ώστε να μπορούν να αγωνίζονται ελεύθερα», ανέφερε αρχικά, ενώ στη συνέχεια, ο Τσάβι υπογράμμισε πως προτεραιότητα της ομάδας του είναι η πρόκριση, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του στους ποδοσφαιριστές του ενόψει της συνέχειας. Όπως επεσήμανε: «Ο επόμενος στόχος είναι να προκριθούμε. Δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε στην προηγούμενη διακοπή και τώρα, με παίκτες που έχουν επιστρέψει, είμαστε έτοιμοι να δείξουμε ξανά το ίδιο πρόσωπο. Παίζουμε στην έδρα μας και έχουμε εμπιστοσύνη στους παίκτες μας».

Η συνύπαρξη Ντε Γιονγκ και Φέερμαν και το παράδειγμα του Ινιέστα

Ο Ισπανός προπονητής ρωτήθηκε και για το ενδεχόμενο να αγωνιστούν μαζί οι Φρένκι ντε Γιονγκ και Τζόι Φέερμαν, με την απάντησή του να περιλαμβάνει μια αναφορά στη δική του συνύπαρξη με τον Αντρές Ινιέστα στην Μπαρτσελόνα και την εθνική Ισπανίας. Ο Τσάβι ξεκαθάρισε ότι οι δύο Ολλανδοί μπορούν να συνυπάρξουν στον αγωνιστικό χώρο, υπογραμμίζοντας πως διαθέτουν τα χαρακτηριστικά για να συνεργαστούν αποτελεσματικά.

«Είναι πιθανό. Ο Φέερμαν τα πηγαίνει πολύ καλά στην Ντόρτμουντ. Έχει αποδώσει καλά και εδώ. Ο Φρένκι ντε Γιονγκ είναι κορυφαίος ποδοσφαιριστής. Μπορεί να παίξει οπουδήποτε στο γήπεδο. Χθες αγωνίστηκε ως δεξιός μπακ στο ντέρμπι της Μπαρτσελόνα με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Πολλοί έλεγαν ότι εγώ και ο Αντρές Ινιέστα δεν μπορούσαμε να παίξουμε μαζί. Μπορείτε να το πιστέψετε; Αλλά δείτε τι συνέβη στη συνέχεια. Ο Φρένκι μπορεί να βοηθήσει την ομάδα. Έχουμε καλούς ποδοσφαιριστές. Όλοι μπορούν να παίξουν με όλους. Ο Τζόι και ο Φρένκι μπορούν να αγωνιστούν μαζί, ο ένας ως εξάρι και ο άλλος ως οκτάρι, εκατό τοις εκατό», ήταν τα λόγια του.

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