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Εθνική Ελλάδας: Διάστρεμμα ο Κουρμπέλης - Αγώνα δρόμου να προλάβει Ολλανδία και Σερβία

Ανησυχία στη «γαλανόλευκη» για τον τραυματισμό του διεθνούς μέσου.

Εθνική Ελλάδας: Διάστρεμμα ο Κουρμπέλης - Αγώνα δρόμου να προλάβει Ολλανδία και Σερβία
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Με ένα απρόοπτο ξεκίνησε η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδας ενόψει των αναμετρήσεων με την Ολλανδία και τη Σερβία, καθώς ο Δημήτρης Κουρμπέλης αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού.

Ο διεθνής μέσος δεν συμμετείχε κανονικά στην αποψινή προπόνηση της «γαλανόλευκης» στις εγκαταστάσεις του Ρέντη, ακολουθώντας πρόγραμμα θεραπείας λόγω διαστρέμματος στη δεξιά ποδοκνημική, όπως ενημέρωσε η ΕΠΟ.

Η κατάστασή του θα επανεκτιμάται καθημερινά, με το τεχνικό επιτελείο να περιμένει την εξέλιξη του τραυματισμού του, προκειμένου να διαπιστωθεί αν θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση της Παρασκευής.

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Εθνική Ελλάδας: Διάστρεμμα ο Κουρμπέλης - Αγώνα δρόμου να προλάβει Ολλανδία και Σερβία

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