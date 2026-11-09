Πλήγμα για την Ολλανδία: Χωρίς Φαν Ντάικ απέναντι σε Ελλάδα και Γερμανία

Πλήγμα για την εθνική ομάδα της Ολλανδίας ενόψει των δύο τελευταίων αγώνων της στο Nations League, καθώς δεν θα έχει στη διάθεσή της τον Βίρτζιλ Φαν Ντάικ και τον Μπράιαν Μπρόμπεϊ.

Ο αρχηγός των «οράνιε» και αμυντικός της Λίβερπουλ ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις το τελευταίο διάστημα και αποφασίστηκε να αποχωρήσει από την αποστολή, προκειμένου να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω η κατάστασή του.

Εκτός πλάνων τέθηκε και ο επιθετικός της Σάντερλαντ, Μπράιαν Μπρόμπεϊ, με αποτέλεσμα η Ολλανδία να χάσει δύο σημαντικές επιλογές ενόψει των αναμετρήσεων με τη Γερμανία και την Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Τσάβι δεν προχώρησε σε κλήση αντικαταστατών για τις δύο θέσεις.