Με Βεζένκοβ και Μίλερ-ΜακΙντάιρ η προεπιλογή της Βουλγαρίας για τα προκριματικά του EuroBasket 2029

Δύο παίκτες του Ολυμπιακού βρίσκονται στις επιλογές της εθνικής Βουλγαρίας για τις επόμενες υποχρεώσεις της στα προκριματικά του EuroBasket 2029. Ο λόγος για τους Σάσα Βεζένκοβ και Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, οι οποίοι συμπεριλήφθηκαν στη λίστα των 24 παικτών του Λιούμπομιρ Μίντσεβ.

Η Βουλγαρία θα αντιμετωπίσει τη Δανία την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, στις 19:00, στην Arena 8888 της Σόφιας, με στόχο να δώσει συνέχεια στο θετικό της ξεκίνημα στη δεύτερη φάση των προκριματικών.

Η λίστα των 24 παικτών της Βουλγαρίας:

Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ (Ολυμπιακός)

Ουμόντζα Γκίμπσον (Μπαρτσελόνα)

Κονσταντίν Τοσκόφ (Μπάλκαν)

Λάτσεζαρ Τοσκόφ (Μίνερ 2015)

Μόμτσιλ Κάντιεφ (Μπερόε Στάρα Ζαγόρα)

Τεοντόρ Τριφόνοφ (Spanish Basketball Academy)

Πάβλιν Ιβάνοφ (Μπάλκαν)

Αλεξάνταρ Στοϊμένοφ (Μπάλκαν)

Κράστομιρ Μίχοφ (Μπερόε Στάρα Ζαγόρα)

Μάρτιν Ρούσεφ (ΤΣΣΚΑ)

Μίροσλαβ Βάσοφ (Ρίλσκι Σπορτίστ)

Μπορισλάβ Μλαντένοφ (Τσέρνο Μόρε Ναβιμπουλγκάρ)

Αλεξάνταρ Ματούσεφ (Σπάρτακ Πλέβεν)

Στέφαν Μιχαΐλοφ (Σπάρτακ Πλέβεν)

Χρίστο Μπάτσκοφ (Ρίλσκι Σπορτίστ)

Ιβάν Σπίροφ (Μπάλκαν)

Γιορντάν Μίντσεφ (Μανρέσα)

Σάσα Βεζένκοβ (Ολυμπιακός)

Νικολάι Μιχαΐλοφ (Μπότεφ Ακαντέμικ)

Εμίλ Στοΐλοφ (Πάλμερ)

Κονσταντίν Κοσταντίνοφ (Οστάνδη)

Κριστιάν Ζάνοφ (Μπότεφ 2012 Βράτσα)

Τσβετομίρ Τσερνοκόζεφ (Τσέρνο Μόρε Ναβιμπουλγκάρ)

Αντρέι Ιβάνοφ (Τσέρνο Μόρε Ναβιμπουλγκάρ)