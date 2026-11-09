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Η Ζάλγκιρις ανανέωσε τον Ρουμπσταβίτσιους και τον παραχώρησε δανεικό στην Τόφας

Σε συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας της με τον Μάντας Ρουμπσταβίτσιους για τα επόμενα 2+1 χρόνια ήρθε η Ζάλγκιρις Κάουνας. Ο 24χρονος Λιθουανός γκαρντ θα αγωνιστεί ως δανεικός στην Τόφας.

Η Ζάλγκιρις ανανέωσε τον Ρουμπσταβίτσιους και τον παραχώρησε δανεικό στην Τόφας
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Η Ζάλγκιρις Κάουνας συνεχίζει να επενδύει στον Μάντας Ρουμπσταβίτσιους, ανακοινώνοντας την ανανέωση του συμβολαίου του για τα επόμενα 2+1 χρόνια. Παράλληλα, αποφασίστηκε ο 24χρονος περιφερειακός να παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού στην Τόφας, προκειμένου να αποκτήσει περισσότερη εμπειρία.

Η ανακοίνωση:

«Η Ζαλγκίρις Κάουνας υπέγραψε νέο συμβόλαιο 2+1 με τον γκαρντ Μάντας Ρουμπσταβίτσιους. Ο παίκτης θα περάσει την πρώτη σεζόν της συμφωνίας δανεικός σε τουρκικό σύλλογο.

Ο 24χρονος γκαρντ ύψους 198 εκατοστών έχει ήδη ενταχθεί στην Τόφας Μπούρσα, μια ομάδα που αγωνίζεται τόσο στην Τουρκική Σούπερ Λίγκα Μπάσκετ όσο και στο BKT EuroCup.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ο Ρουμπσταβίτσιους είχε συμφωνήσει να ενταχθεί στο πρόγραμμα των Auburn Tigers στο NCAA, αλλά το συμβόλαιο με το πανεπιστήμιο δεν τέθηκε σε ισχύ λόγω απρόβλεπτων συνθηκών.

Μετά από έξι γύρους δράσης στο EuroCup, η Τόφας έχει καταγράψει πέντε νίκες και μία ήττα, κατακτώντας τη δεύτερη θέση στον Γ’ Όμιλο.

Στο τουρκικό πρωτάθλημα, ο σύλλογος της Μπούρσα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην ένατη θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 3-4 μετά από επτά αγώνες.

Ο Ρουμπσταβίτσιους εντάχθηκε για πρώτη φορά στο σύστημα της Ζαλγκίρις το 2019, όταν έγινε μέλος της αναπληρωματικής ομάδας του συλλόγου. Ο σούτινγκ γκαρντ έπαιξε για τη δεύτερη ομάδα μέχρι το 2022.

Το καλοκαίρι του 2025, έγινε μέλος της ροτέισον της ανδρικής ομάδας και κέρδισε το πρώτο του πρωτάθλημα μπάσκετ της Λιθουανίας. Την περασμένη σεζόν, ο Ρουμπσταβίτσιους είχε μέσο όρο 7,6 πόντους και 8,5 βαθμούς αξιολόγησης αποτελεσματικότητας ανά αγώνα στο εγχώριο πρωτάθλημα».

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