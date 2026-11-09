Ο Ραούλ ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Οβιέδο

Σε μια σημαντική αλλαγή στην τεχνική της ηγεσία προχώρησε η Οβιέδο, ανακοινώνοντας την πρόσληψη του Ραούλ. Ο άλλοτε σπουδαίος επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης αναλαμβάνει την ομάδα της δεύτερης κατηγορίας του ισπανικού ποδοσφαίρου, αντικαθιστώντας τον Χουλιάν Καλέρο.

Για τον 49χρονο Ραούλ αυτή θα είναι η πρώτη προπονητική πρόκληση εκτός του οργανισμού της «βασίλισσας». Από το 2018 έως το 2025 εργάστηκε στα τμήματα υποδομής της Ρεάλ, ενώ είχε και την ευθύνη της δεύτερης ομάδας, της Ρεάλ Καστίγια, με την οποία κατέγραψε 209 αγώνες.

Η ανακοίνωση:

«Η Ρεάλ Οβιέδο ήρθε σε συμφωνία για την πρόσληψη του Ραούλ Γκονθάλεθ Μπλάνκο ως νέου προπονητή της πρώτης ομάδας, με συμβόλαιο που έχει διάρκεια έως τον Ιούνιο του 2028.

Ο Ραούλ Γκονθάλεθ Μπλάνκο, 49 ετών, γεννήθηκε στις 27 Ιουνίου 1977 στη Μαδρίτη. Πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ποδοσφαιρικής του καριέρας στη Ρεάλ Μαδρίτης, όπου καθιερώθηκε και έγινε θρύλος του συλλόγου, φορώντας τη διάσημη λευκή φανέλα για περισσότερα από 15 χρόνια. Μετά από θητείες στη Σάλκε, την Αλ Σαντ και τους Νιου Γιορκ Κόσμος, ο Ραούλ αποσύρθηκε από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο το 2015.

Ως προπονητής, ξεκίνησε την καριέρα του στα τμήματα υποδομής της Ρεάλ Μαδρίτης το 2018, αναλαμβάνοντας τις ομάδες *Cadete B* και *Juvenil B*. Το 2020 ανέλαβε την ομάδα *Juvenil A*, οδηγώντας την στην κατάκτηση του UEFA Youth League. Μετά από αυτή την επιτυχία, διετέλεσε προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης Καστίγια για έξι σεζόν.

Ο Ραούλ Γκονθάλεθ Μπλάνκο αναλαμβάνει πλέον τα ηνία της πρώτης ομάδας της Ρεάλ Οβιέδο. Το προσεχές Σάββατο, στο στάδιο «Κάρλος Ταρτιέρε», θα καθίσει για πρώτη φορά στον πάγκο ως νέος προπονητής του συλλόγου, στον αγώνα εναντίον της Τζιρόνα.

Ο νέος προπονητής της Ρεάλ Οβιέδο δεν πρόκειται να προβεί σε δηλώσεις μέχρι την επίσημη παρουσίασή του».