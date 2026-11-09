Μπίλιτς για Γιάκιτς: «Η κατάσταση δεν φαίνεται καλή»

O Κρίστιαν Γιάκιτς τραυματίστηκε στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης», αποχωρώντας από τον αγωνιστικό χώρο στο 22ο λεπτό.

Ο Κροάτης μέσος ταξίδεψε στο Ζάγκρεμπ, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις από το ιατρικό επιτελείο της εθνικής ομάδας της χώρας του. Οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για κάκωση στον έσω πλάγιο σύνδεσμο και απουσία τεσσάρων έως έξι εβδομάδων.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Κροατίας, Σλάβεν Μπίλιτς, επιβεβαίωσε πως η εικόνα του ποδοσφαιριστή δεν είναι καλή, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για ρήξη χιαστού.

«Τραυματισμό αντιμετωπίζει και ο Κριστιγιάν Γιάκιτς. Εφτασε εδώ και πρόκειται να εξεταστεί, αλλά η κατάσταση δεν φαίνεται καλή. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι πολύ σοβαρό. Πιθανότατα δεν πρόκειται για τους χιαστούς συνδέσμους, αλλά υπάρχει πρόβλημα με κάποιον σύνδεσμο στο γόνατό του», ανέφερε ο Μπίλιτς.