· Κροατία · ΠΑΟΚ

Μπίλιτς για Γιάκιτς: «Η κατάσταση δεν φαίνεται καλή»

Ο Σλάβεν Μπίλιτς μίλησε για την κατάσταση του τραυματισμού του Κρίστιαν Γιάκιτς.

Μπίλιτς για Γιάκιτς: «Η κατάσταση δεν φαίνεται καλή»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

O Κρίστιαν Γιάκιτς τραυματίστηκε στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης», αποχωρώντας από τον αγωνιστικό χώρο στο 22ο λεπτό.

Ο Κροάτης μέσος ταξίδεψε στο Ζάγκρεμπ, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις από το ιατρικό επιτελείο της εθνικής ομάδας της χώρας του. Οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για κάκωση στον έσω πλάγιο σύνδεσμο και απουσία τεσσάρων έως έξι εβδομάδων.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Κροατίας, Σλάβεν Μπίλιτς, επιβεβαίωσε πως η εικόνα του ποδοσφαιριστή δεν είναι καλή, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για ρήξη χιαστού.

«Τραυματισμό αντιμετωπίζει και ο Κριστιγιάν Γιάκιτς. Εφτασε εδώ και πρόκειται να εξεταστεί, αλλά η κατάσταση δεν φαίνεται καλή. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι πολύ σοβαρό. Πιθανότατα δεν πρόκειται για τους χιαστούς συνδέσμους, αλλά υπάρχει πρόβλημα με κάποιον σύνδεσμο στο γόνατό του», ανέφερε ο Μπίλιτς.

COMMENTS
LATEST NEWS
20:50 SUPER LEAGUE

Μπίλιτς για Γιάκιτς: «Η κατάσταση δεν φαίνεται καλή»

20:37 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κοντά στην έξοδο από την Κρίσταλ Πάλας ο Σαζ - Ποιος είναι το φαβορί να τον αντικαταστήσει

20:30 ΜΠΑΣΚΕΤ

Με Βεζένκοβ και Μίλερ-ΜακΙντάιρ η προεπιλογή της Βουλγαρίας για τα προκριματικά του EuroBasket 2029

20:06 SUPER LEAGUE 2

Βρήκε τον διάδοχο του Φεράντο ο Πανιώνιος

20:01 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τσάβι για το Ολλανδία – Ελλάδα: «Έχουμε εμπιστοσύνη στους παίκτες μας, στόχος είναι να προκριθούμε»

19:50 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

FIFPro: H κορυφαία ενδεκάδα της χρονιάς - Εκτός ο Χάρι Κέιν

19:41 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Κλήθηκε ξανά στην εθνική Κροατίας ο Μάγερ για το Nations League – O 11ος διεθνής της «Ένωσης»

19:35 EUROLEAGUE

Η Παρτίζαν βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Κρις Σίλβα

19:35 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πλήγμα για την Ολλανδία: Χωρίς Φαν Ντάικ απέναντι σε Ελλάδα και Γερμανία

19:34 ΜΠΑΣΚΕΤ

EOK: Επικαιροποιήθηκε η πρόσκληση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση

19:17 EUROLEAGUE

Στις έξι ομάδες που θα λάβουν μόνιμη άδεια στη EuroLeague ο ΠΑΟΚ - Όσα αναφέρουν στην Ιταλία

19:14 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Διάστρεμμα ο Κουρμπέλης - Αγώνα δρόμου να προλάβει Ολλανδία και Σερβία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας