ΑΕΚ: Κλήθηκε ξανά στην εθνική Κροατίας ο Μάγερ για το Nations League – O 11ος διεθνής της «Ένωσης»

Επιστροφή στις κλήσεις της εθνικής Κροατίας για τον Λόβρο Μάγερ, ο οποίος συμπεριλήφθηκε τελικά στην αποστολή της ομάδας για τις προσεχείς υποχρεώσεις της στο Nations League.

Ο 28χρονος χαφ της ΑΕΚ ήταν στην αρχική προεπιλογή, αλλά δεν συμπεριλήφθηκε στην τελική λίστα του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, ωστόσο προέκυψε αλλαγή την τελευταία στιγμή, καθώς θα πάρει τη θέση του Λούκα Σούτσιτς. Ο τελευταίος αντιμετωπίζει πρόβλημα με υψηλό πυρετό και δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την Κροατία.

Έτσι, ο Μάγερ θα έχει την ευκαιρία να φορέσει ξανά τη φανέλα της εθνικής του ομάδας, ενώ με την κλήση του γίνεται ο 11ος διεθνής ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ για το συγκεκριμένο διάστημα. Υπενθυμίζεται ότι στις επιλογές της εθνικής Κροατίας βρίσκεται και ο μέσος του ΠΑΟΚ, Κρίστιαν Γιάκιτς.

Οι άλλοι δέκα διεθνείς της ΑΕΚ