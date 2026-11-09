ΑΕΚ: Κλήθηκε ξανά στην εθνική Κροατίας ο Μάγερ για το Nations League – O 11ος διεθνής της «Ένωσης»
Ο Λόβρο Μάγερ κλήθηκε εκ νέου στην αποστολή της Κροατίας για τις αναμετρήσεις του Nations League, αντικαθιστώντας τον Λούκα Σούτσιτς, ο οποίος ταλαιπωρείται από υψηλό πυρετό - Είναι ο 11ος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ που θα παίξει με την εθνική ομάδα του στη διακοπή του Νοεμβρίου.
Επιστροφή στις κλήσεις της εθνικής Κροατίας για τον Λόβρο Μάγερ, ο οποίος συμπεριλήφθηκε τελικά στην αποστολή της ομάδας για τις προσεχείς υποχρεώσεις της στο Nations League.
Ο 28χρονος χαφ της ΑΕΚ ήταν στην αρχική προεπιλογή, αλλά δεν συμπεριλήφθηκε στην τελική λίστα του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, ωστόσο προέκυψε αλλαγή την τελευταία στιγμή, καθώς θα πάρει τη θέση του Λούκα Σούτσιτς. Ο τελευταίος αντιμετωπίζει πρόβλημα με υψηλό πυρετό και δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την Κροατία.
Έτσι, ο Μάγερ θα έχει την ευκαιρία να φορέσει ξανά τη φανέλα της εθνικής του ομάδας, ενώ με την κλήση του γίνεται ο 11ος διεθνής ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ για το συγκεκριμένο διάστημα. Υπενθυμίζεται ότι στις επιλογές της εθνικής Κροατίας βρίσκεται και ο μέσος του ΠΑΟΚ, Κρίστιαν Γιάκιτς.
Οι άλλοι δέκα διεθνείς της ΑΕΚ
- Λάζαρος Ρότα: Ο Έλληνας δεξιός μπακ επιστρέφει στις επιλογές της Εθνικής Ελλάδας, έπειτα από την απουσία του στο προηγούμενο διεθνές παράθυρο. Θα βρίσκεται στη διάθεση του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος για τα παιχνίδια με την Ολλανδία εκτός έδρας στις 13 Νοεμβρίου και τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό στις 16/11.
- Σταύρος Πήλιος: Ο αριστερός μπακ της ΑΕΚ, που παρουσιάζει ανεβασμένη εικόνα το τελευταίο διάστημα, κλήθηκε στην εθνική Αλβανίας για τις αναμετρήσεις με τη Φινλανδία στα Τίρανα (12/11) και τη Λευκορωσία εκτός έδρας (15/11).
- Κάαν Κάιρινεν: Ο μέσος της Ένωσης βρίσκεται στις επιλογές της εθνικής Φινλανδίας για τα παιχνίδια απέναντι στην Αλβανία στα Τίρανα στις 12 Νοεμβρίου και το Σαν Μαρίνο εντός έδρας στις 15/11.
- Λούκα Γιόβιτς: Ο Σέρβος επιθετικός παραμένει σταθερά στις κλήσεις της εθνικής του ομάδας, η οποία θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία στο Βελιγράδι στις 13 Νοεμβρίου και την Ελλάδα στον Βόλο στις 16/11.
- Ραζβάν Μαρίν: Βασικό στέλεχος της εθνικής Ρουμανίας, ο μέσος της ΑΕΚ θα δώσει το «παρών» στις αναμετρήσεις με την Πολωνία εντός έδρας στις 14 Νοεμβρίου και τη Βοσνία εκτός έδρας στις 17/11.
- Μπαρνάμπας Βάργκα και Μίλαν Βιτάλις: Οι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ κλήθηκαν στην εθνική Ουγγαρίας για τα παιχνίδια με τη Γεωργία στην Τιφλίδα στις 14 Νοεμβρίου και τη Βόρεια Ιρλανδία στο Puskás Aréna στις 17/11.
- Αμπουμπακαρί Κοϊτά: Ο μεσοεπιθετικός της Ένωσης βρίσκεται στις επιλογές της εθνικής Μαυριτανίας για τις δύο αναμετρήσεις με την Μπουρκίνα Φάσο, εκτός έδρας την Παρασκευή 13/11 και εντός έδρας τη Δευτέρα 16/11, στο πλαίσιο των προκριματικών του Κόπα Άφρικα.
- Χρήστος Αλεξίου και Δημήτρης Καλοσκάμης: Οι δύο νεαροί ποδοσφαιριστές συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή της Εθνικής Ελπίδων για τις αναμετρήσεις των play-off με την Ισλανδία. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 12 Νοεμβρίου (15:00) στο Thróttarvöllur και η ρεβάνς στις 16 Νοεμβρίου (19:00) στο «Απόστολος Νικολαΐδης». Από τα δύο παιχνίδια θα προκύψει η ομάδα που θα εξασφαλίσει την πρόκριση στην τελική φάση του U21 EURO 2027.