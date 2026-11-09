ΑΕΚ: Δέκα διεθνείς στη διακοπή του Νοεμβρίου – Οι απουσίες κι οι παίκτες που μένουν στα Σπάτα
Λιγότερους «πονοκεφάλους» θα έχει ο Μάρκο Νίκολιτς σε σχέση με την προηγούμενη διακοπή των εθνικών ομάδων, καθώς δέκα ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ θα ενσωματωθούν στις αποστολές των χωρών τους για τις υποχρεώσεις του Νοεμβρίου.
Δέκα ποδοσφαιριστές της «Ένωσης» θα απουσιάσουν το επόμενο διάστημα από τις προπονήσεις στα Σπάτα, καθώς έχουν κληθεί στις εθνικές ομάδες των χωρών τους για τα παιχνίδια της διακοπής του Νοεμβρίου.
Ο αριθμός των διεθνών θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερος, ωστόσο υπάρχουν και αρκετές περιπτώσεις παικτών που δεν θα ταξιδέψουν για να ενισχύσουν τις εθνικές τους ομάδες. Ο Θωμάς Στρακόσα δεν κρίθηκε έτοιμος και δεν κλήθηκε από την Αλβανία, ο Ζίνι θα παραμείνει στην Αθήνα λόγω τραυματισμού και δεν θα ενισχύσει την Ανγκόλα, ενώ ο Ολεκσάντρ Ζούμπκοφ τέθηκε εκτός πλάνων της Ουκρανίας εξαιτίας τραυματισμού.
Παράλληλα, ο Κέρβιν Αριάγκα επέλεξε να μην συμμετάσχει στα φιλικά παιχνίδια της Ονδούρας, ενώ εκτός κλήσεων της εθνικής Κροατίας έμεινε ο Λόβρο Μάγερ. Χωρίς υποχρεώσεις θα μείνει κι ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ, καθώς η Κ21 της Βουλγαρίας, στην οποία αγωνίζεται, δεν έχει προγραμματισμένα παιχνίδια ή φιλικές αναμετρήσεις.
Οι δέκα διεθνείς της ΑΕΚ
- Λάζαρος Ρότα: Ο Έλληνας δεξιός μπακ επιστρέφει στις επιλογές της Εθνικής Ελλάδας, έπειτα από την απουσία του στο προηγούμενο διεθνές παράθυρο. Θα βρίσκεται στη διάθεση του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος για τα παιχνίδια με την Ολλανδία εκτός έδρας στις 13 Νοεμβρίου και τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό στις 16/11.
- Σταύρος Πήλιος: Ο αριστερός μπακ της ΑΕΚ, που παρουσιάζει ανεβασμένη εικόνα το τελευταίο διάστημα, κλήθηκε στην εθνική Αλβανίας για τις αναμετρήσεις με τη Φινλανδία στα Τίρανα (12/11) και τη Λευκορωσία εκτός έδρας (15/11).
- Κάαν Κάιρινεν: Ο μέσος της Ένωσης βρίσκεται στις επιλογές της εθνικής Φινλανδίας για τα παιχνίδια απέναντι στην Αλβανία στα Τίρανα στις 12 Νοεμβρίου και το Σαν Μαρίνο εντός έδρας στις 15/11.
- Λούκα Γιόβιτς: Ο Σέρβος επιθετικός παραμένει σταθερά στις κλήσεις της εθνικής του ομάδας, η οποία θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία στο Βελιγράδι στις 13 Νοεμβρίου και την Ελλάδα στον Βόλο στις 16/11.
- Ραζβάν Μαρίν: Βασικό στέλεχος της εθνικής Ρουμανίας, ο μέσος της ΑΕΚ θα δώσει το «παρών» στις αναμετρήσεις με την Πολωνία εντός έδρας στις 14 Νοεμβρίου και τη Βοσνία εκτός έδρας στις 17/11.
- Μπαρνάμπας Βάργκα και Μίλαν Βιτάλις: Οι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ κλήθηκαν στην εθνική Ουγγαρίας για τα παιχνίδια με τη Γεωργία στην Τιφλίδα στις 14 Νοεμβρίου και τη Βόρεια Ιρλανδία στο Puskás Aréna στις 17/11.
- Αμπουμπακαρί Κοϊτά: Ο μεσοεπιθετικός της Ένωσης βρίσκεται στις επιλογές της εθνικής Μαυριτανίας για τις δύο αναμετρήσεις με την Μπουρκίνα Φάσο, εκτός έδρας την Παρασκευή 13/11 και εντός έδρας τη Δευτέρα 16/11, στο πλαίσιο των προκριματικών του Κόπα Άφρικα.
- Χρήστος Αλεξίου και Δημήτρης Καλοσκάμης: Οι δύο νεαροί ποδοσφαιριστές συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή της Εθνικής Ελπίδων για τις αναμετρήσεις των play-off με την Ισλανδία. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 12 Νοεμβρίου (15:00) στο Thróttarvöllur και η ρεβάνς στις 16 Νοεμβρίου (19:00) στο «Απόστολος Νικολαΐδης». Από τα δύο παιχνίδια θα προκύψει η ομάδα που θα εξασφαλίσει την πρόκριση στην τελική φάση του U21 EURO 2027.