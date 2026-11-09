ΑΕΚ: Δέκα διεθνείς στη διακοπή του Νοεμβρίου – Οι απουσίες κι οι παίκτες που μένουν στα Σπάτα

Δέκα ποδοσφαιριστές της «Ένωσης» θα απουσιάσουν το επόμενο διάστημα από τις προπονήσεις στα Σπάτα, καθώς έχουν κληθεί στις εθνικές ομάδες των χωρών τους για τα παιχνίδια της διακοπής του Νοεμβρίου.

Ο αριθμός των διεθνών θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερος, ωστόσο υπάρχουν και αρκετές περιπτώσεις παικτών που δεν θα ταξιδέψουν για να ενισχύσουν τις εθνικές τους ομάδες. Ο Θωμάς Στρακόσα δεν κρίθηκε έτοιμος και δεν κλήθηκε από την Αλβανία, ο Ζίνι θα παραμείνει στην Αθήνα λόγω τραυματισμού και δεν θα ενισχύσει την Ανγκόλα, ενώ ο Ολεκσάντρ Ζούμπκοφ τέθηκε εκτός πλάνων της Ουκρανίας εξαιτίας τραυματισμού.

Παράλληλα, ο Κέρβιν Αριάγκα επέλεξε να μην συμμετάσχει στα φιλικά παιχνίδια της Ονδούρας, ενώ εκτός κλήσεων της εθνικής Κροατίας έμεινε ο Λόβρο Μάγερ. Χωρίς υποχρεώσεις θα μείνει κι ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ, καθώς η Κ21 της Βουλγαρίας, στην οποία αγωνίζεται, δεν έχει προγραμματισμένα παιχνίδια ή φιλικές αναμετρήσεις.

Οι δέκα διεθνείς της ΑΕΚ