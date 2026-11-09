· Λάτσιο

Η Λάτσιο αποθέωσε τον MVP Μανδά: «Φύλακας άγγελος»

Ο Μανδάς με τις έξι επεμβάσεις του στην ισοπαλία με τη Νάπολι αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης και γνώρισε την αποθέωση από τη Λάτσιο

Η Λάτσιο αποθέωσε τον MVP Μανδά: «Φύλακας άγγελος»
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Ο Χρήστος Μανδάς ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην εκτός έδρας ισοπαλία της Λάτσιο απέναντι στη Νάπολι με 1-1, αφού ο Έλληνας πορτιέρε πραγματοποίησε έξι επεμβάσεις, κρατώντας όρθια την ομάδα του στην προσπάθειά της να διατηρηθεί στην πρώτη θέση της Serie A.

Ο Μανδάς έχει πάρει φανέλα βασικού από την αρχή της σεζόν που ανέλαβε ο Γκατούζο και απολαμβάνει την πλήρη εμπιστοσύνη του προπονητή του, κάτι που φαίνεται και στις εκπληκτικές εμφανίσεις του Έλληνα διεθνούς.

Μάλιστα, η εμφάνισή του απέναντι στους «Παρτενοπέι» δε πέρασε απαρατήρητη και επιβραβεύτηκε με τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη της αναμέτρησης, με την Λάτσιο να τον αποθεώνει την επομένη του αγώνα.

«Φύλακας άγγελος, MVP για κάποιον λόγο», έγραψε ο ιταλικός σύλλογος στη λεζάντα της ανάρτησης.

https://www.instagram.com/p/DfhGQKCKHgQ/
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