Ο Πάου Κουμπαρσί κατέκτησε το Golden Boy για το 2026

Το βραβείο Golden Boy για το 2026 κατέληξε στα χέρια του Πάου Κουμπαρσί, με τον νεαρό Ισπανό κεντρικό αμυντικό να επιβραβεύεται για τις εμφανίσεις και την αγωνιστική του εξέλιξη με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.

Η ανακοίνωση του νικητή πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (09/11), σε ειδική εκδήλωση που φιλοξενήθηκε στο Σασουόλο της Ιταλίας. Ο 19χρονος διεθνής επικράτησε με μεγάλη διαφορά των υπόλοιπων υποψηφίων, συγκεντρώνοντας τη συντριπτική πλειοψηφία των ψήφων από τους 30 δημοσιογράφους που συμμετείχαν στη διαδικασία, εκπροσωπώντας διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Ο Κουμπαρσί αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ταλέντα της νέας γενιάς του ισπανικού ποδοσφαίρου, έχοντας καθιερωθεί σε νεαρή ηλικία στην πρώτη ομάδα των «μπλαουγκράνα».

Υπενθυμίζεται πως το Golden Boy διοργανώνεται από την ιταλική εφημερίδα Tuttosport από το 2003 και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ατομικές διακρίσεις στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, καθώς απονέμεται στον κορυφαίο ποδοσφαιριστή κάτω των 21 ετών που αγωνίζεται σε ευρωπαϊκό σύλλογο.