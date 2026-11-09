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Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα: Οριστικά νοκ άουτ ο Κέβιν Πάντερ - Το διάστημα της απουσίας του

Χωρίς τον Κέβιν Πάντερ θα αγωνιστεί η Μπαρτσελόνα κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR, με τον Αμερικανό γκαρντ να μένει εκτός δράσης για 3 εβδομάδες.

Ηλίας Λαλιώτης

Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα: Οριστικά νοκ άουτ ο Κέβιν Πάντερ - Το διάστημα της απουσίας του
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Η Μπαρτσελόνα έρχεται στην Αθήνα για να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό AKTOR την ερχόμενη Παρασκευή (13/11, 21:15), στο «Telekom Center Athens», για την 11η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Αλεξάντερ Σέκουλιτς βλέπει την ομάδα του να βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, ωστόσο έχει να αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα.

Το σημαντικό έχει να κάνει με τον Κέβιν Πάντερ. Ο Αμερικανός σταρ υπέστη διάστρεμμα κόντρα στη Μπρέογκαν για το ισπανικό πρωτάθλημα, όπου οι Μπλαουγκράνα επικράτησαν με 99-91.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Μπαρτσελόνα θα μείνει εκτός δράσης για 20 μέρες και άρα χάνει την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.

Εκτός αγωνιστικής δράσης βρίσκεται σίγουρα και ο Γιοάν Μακουντού, λόγω τραυματισμού στο γόνατο. Παράλληλα, αμφίβολη είναι και η παρουσία των Τόσαν Εβμπουόμουαν, Χουάν Νούνιες και Ουμότζα Γκίμπσον.

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