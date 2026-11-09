Παναθηναϊκός: Έρευνα της ΔΕΑΒ για την παρουσία των οπαδών του στο Καυτανζόγλειο

Στο μικροσκόπιο της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ) βρίσκεται η παρουσία περισσότερων από 1.000 φίλων του Παναθηναϊκού στις εξέδρες του Καυτανζογλείου, στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή, παρά την απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης και διάθεσης εισιτηρίων στους φιλοξενούμενους.

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν, η Επιτροπή έχει ήδη ξεκινήσει τη διερεύνηση της υπόθεσης και βρίσκεται σε επικοινωνία με την Ελληνική Αστυνομία. Στόχος είναι να αποσαφηνιστεί με ποιον τρόπο προμηθεύτηκαν εισιτήρια οι φίλοι των «πράσινων», ποιοι είχαν την ευθύνη για τη διάθεσή τους και πώς κατέστη δυνατή η είσοδός τους στο γήπεδο παρά τη σχετική απαγόρευση.

Υπενθυμίζεται πως κατά τη διάρκεια του αγώνα της 10ης αγωνιστικής της Super League, περίπου 1.000 οπαδοί του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στο Καυτανζόγλειο. Μάλιστα, η Αστυνομία προχώρησε στο άνοιγμα της θύρας των φιλοξενούμενων, προκειμένου να μεταφερθούν εκεί και να διασφαλιστεί ο διαχωρισμός τους από τους φίλους του Ηρακλή.

Η υπόθεση έχει ιδιαίτερη σημασία και λόγω των κυρώσεων που προβλέπονται σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης. Συγκεκριμένα, το διοικητικό πρόστιμο μπορεί να κυμανθεί από 50.000 έως 500.000 ευρώ, ανάλογα με τα στοιχεία που θα προκύψουν από την έρευνα.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία και αξιολογηθούν τα δεδομένα, η ΔΕΑΒ θα διαβιβάσει την εισήγησή της στον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, ο οποίος θα λάβει την τελική απόφαση.

Η απαγόρευση είχε επιβληθεί έπειτα από εισήγηση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, με βασικό επιχείρημα τις ελλείψεις που υπάρχουν στις υποδομές και στους χώρους στάθμευσης του Καυτανζογλείου. Από την πλευρά του, ο Παναθηναϊκός είχε ζητήσει επίσημα εισιτήρια για την αναμέτρηση, στο πλαίσιο της κοινής επιθυμίας των δύο ΠΑΕ για ανταλλαγή φιλάθλων στα μεταξύ τους παιχνίδια τη φετινή σεζόν.

Μάλιστα, είχε προηγηθεί συνεννόηση ανάμεσα στους φίλους των δύο ομάδων, με στόχο να δημιουργηθεί ένα διαφορετικό κλίμα στις οπαδικές μετακινήσεις. Ωστόσο, η Αστυνομία δεν ενέκρινε τελικά τη διάθεση εισιτηρίων στους φιλοξενούμενους. Παρά την απαγόρευση, περίπου 1.000 φίλοι του «Τριφυλλιού» κατάφεραν να βρεθούν στις εξέδρες, χωρίς να σημειωθεί κάποιο επεισόδιο.