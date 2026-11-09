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ΑΕΚ: Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων για το μεγάλο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, το οποίο θα διεξαχθεί την Κυριακή 29 Νοεμβρίου.

ΑΕΚ: Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ
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Οι φίλοι της ΑΕΚ μπορούν πλέον να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ, με την «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ να ενημερώνει παράλληλα για τους κανόνες εισόδου και τις απαραίτητες διαδικασίες που θα ισχύσουν την ημέρα του αγώνα.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει ότι άρχισε η διάθεση των εισιτηρίων για το ματς της 12ης αγωνιστικής της STOIXIMAN Super League 2026-27 απέναντι στον ΠΑΟΚ, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 29 Νοεμβρίου στις 21:00, στην ALLWYN Arena.

Υπενθυμίζεται ότι τα παιδιά απαιτείται να καθίσουν σε ξεχωριστή θέση και, κατά συνέπεια, είναι απαραίτητη η αγορά εισιτηρίου.

Όποιος φίλος της ΑΕΚ επιθυμεί να αγοράσει εισιτήριο σε θέση για ΑΜΕΑ με αμαξίδιο και όποιος μικρός φίλος της ομάδας μας επιθυμεί να κλείσει θέση στο Sensory Room, μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εισιτηρίων της ΠΑΕ μόνο με e-mail στη διεύθυνση tickets@aekfc.gr.

Τονίζουμε πως είναι σε ισχύ τα μέτρα για τη διαδικασία εισόδου στις αθλητικές εγκαταστάσεις που προβλέπουν ότι αυτή γίνεται αποκλειστικά με χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet και υπενθυμίζουμε πως η ΠΑΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη επιτυχημένη λήψη του εισιτηρίου στην εφαρμογή.

Ταυτόχρονα, εφιστούμε την προσοχή στους κατόχους εισιτηρίων (απλών και διαρκείας), καθώς παραμένουν σε εφαρμογή αυστηρές διατάξεις Νόμου σχετικά με την υποχρέωση τους σε επίδειξη εγγράφων ταυτοποίησης προσώπου και επιβολή ποινών και κυρώσεων τόσο στους παραβάτες, όσο και στην ΠΑΕ.

Αυτονόητη είναι η απαγόρευση χρήσης πυρσών, φωτοβολίδων, στρόμπο, λέιζερ κ.α. και ρίψης οποιουδήποτε αντικειμένου στον εσωτερικό και περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης της ALLWYN Arena, καθώς επιφέρουν ποινές φυλάκισης, προστίμου και απαγόρευσης εισόδου στους παραβάτες, καθώς και εξοντωτικές ποινές προστίμου και τιμωρίας έδρας στην ΠΑΕ ΑΕΚ. Επίσης, απαγορεύεται η είσοδος στο γήπεδο με σακίδιο μεγαλύτερο σε διαστάσεις από κόλλα Α4.

Υπενθυμίζουμε στους φιλάθλους της ομάδας μας ότι για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους τις ημέρες των αγώνων, η ΠΑΕ ΑΕΚ εξασφάλισε έναν επιπλέον χώρο στάθμευσης στο Ιωνικό Κέντρο, στη Νέα Ιωνία. Το κόστος στάθμευσης είναι 30 ευρώ. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να προχωρήσουν σε κράτηση θέσης ΕΔΩ.

Mπορείτε να μεταβιβάσετε τα εισιτήρια διαρκείας σας έως και 6 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα, ενώ για τα μεμονωμένα εισιτήρια του αγώνα δεν υπάρχει δικαίωμα μεταβίβασης.

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑ ΘΥΡΑ:

aek

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