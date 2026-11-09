· Φενέρμπαχτσε

Κι όμως, ο Τότι ανέλαβε πόστο σε ομάδα που δεν είναι η Ρόμα

Ο Φραντσέσκο Τότι αναλαμβάνει διοικητικό πόστο στη Φενέρμπαχτσε 

Κι όμως, ο Τότι ανέλαβε πόστο σε ομάδα που δεν είναι η Ρόμα
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Σε νέα εποχή περνάει η Φενέρμπαχστε, που μετά την αλλαγή προπονητή, πόστο στην ομάδα αναλαμβάνει και ο θρυλικός Φραντσέσκο Τότι.

Νέος προπονητής και με τη βούλα αναλαμβάνει ο Έμρε Μπελόζογλου, όμως η μεγαλύτερη είδηση στα Τουρκικά μέσα ενημέρωσης αφορά το διοικητικό επίπεδο της ομάδας, αφού ο θρύλος της Ρόμα αναλαμβάνει καθήκοντα στρατηγικού διευθυντή στην ομάδα της Κωνσταντινούπολης.

Η Φενέρμπαχτσε ποντάρει το τεράστιο όνομα που έχει ο Φραντσέσκο Τότι στο ποδοσφαιρικό στερέωμα και στις επαφές που μπορεί να κάνει στο μεταγραφικό παζάρι. Επιπλέον έχει στην κατοχή του και το CT10 Management, γραφείο μάνατζερ, κάτι που τον κάνει ιδιαίτερα δικτυωμένο στην ιταλική αγορά.

Ακόμα, οι άνθρωποι της Τουρκικής ομάδας θεωρούν πως η παρουσία του Τότι θα έχει και επιρροή στα αποδυτήρια του συλλόγου, με την ηγετική του προσωπικότητα να επηρεάζει θετικά τους παίκτες.

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