Παναθηναϊκός: Αυτό το παιχνίδι χάνει ο Αντίνο που συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες
1. Η απόφαση του Νίστρουπ για την τιμωρία του Αργεντινού.
Χωρίς τον Σαντίνο Αντίνο θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ατρόμητο, καθώς ο Αργεντινός εξτρέμ συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες και θα εκτίσει τη σχετική ποινή του στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
Ο 21χρονος ποδοσφαιριστής έφτασε στο όριο των καρτών μετά την κίτρινη που αντίκρισε στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή. Έτσι, ο Τζέικομπ Νίστρουπ αποφάσισε να τον δηλώσει για να απουσιάσει από το ματς με την ομάδα του Περιστερίου, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Super League.
Υπενθυμίζεται ότι η αναμέτρηση έχει οριστεί για 29 Νοεμβρίου στις 17:00 στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου.