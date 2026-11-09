Παναθηναϊκός: Αυτό το παιχνίδι χάνει ο Αντίνο που συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες

Χωρίς τον Σαντίνο Αντίνο θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ατρόμητο, καθώς ο Αργεντινός εξτρέμ συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες και θα εκτίσει τη σχετική ποινή του στο συγκεκριμένο παιχνίδι.

Ο 21χρονος ποδοσφαιριστής έφτασε στο όριο των καρτών μετά την κίτρινη που αντίκρισε στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή. Έτσι, ο Τζέικομπ Νίστρουπ αποφάσισε να τον δηλώσει για να απουσιάσει από το ματς με την ομάδα του Περιστερίου, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Super League.

Υπενθυμίζεται ότι η αναμέτρηση έχει οριστεί για 29 Νοεμβρίου στις 17:00 στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου.