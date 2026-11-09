Ολυμπιακός - Ντουμπάι: Δεν έρχεται στην Ελλάδα ο Τόμας Ουόκαπ - Ο λόγος της απόφασης

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Ντουμπάι στη Sunel Arena για την 11η αγωνιστική της Euroleague την ερχόμενη Πέμπτη (12/11, 21:15).

Ο Τσάβι Πασκουάλ δεν θα έχει στην διάθεση του τον Τόμας Ουόκαπ, ο οποίος δεν θα τεθεί αντίπαλος με την πρώην ομάδα του.

Ο Τεξανός γκαρντ ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις και δεν βρέθηκε ούτε στην αποστολή της Ντουμπάι για το ματς με τη Mega για την ABA League.

Έχει να αγωνιστεί από τις 22 Οκτωβρίου και την αναμέτρηση με την Στουντέντσκι για την Αδριατική Λίγκα, ενώ η τελευταία του συμμετοχή στην Euroleague ήταν κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο στις 15/10.